Revisa el moneder: una moneda de 50 cèntims pot valdre més de 10.000 euros

Qui no ha tingut mai una moneda de 50 cèntims perduda al fons del moneder? El que molta gent no sap és que una d’aquestes peces, aparentment normal, pot arribar a valer una autèntica fortuna. En concret, algunes monedes franceses de 50 cèntims poden superar els 10.000 euros si es donen les condicions adequades.
La clau és el disseny. Es tracta d’una moneda que mostra a l’anvers la figura de “La Sembradora”, un símbol clàssic de la República Francesa. Aquesta imatge, creada a finals del segle XIX per l’escultor Oscar Roty, representa una dona avançant mentre sembra, una metàfora del progrés i del futur. Al revers, com en la resta de monedes d’euro, hi apareix el mapa d’Europa, el valor facial i les inicials del gravador Luc Luycx.
Tot i el seu color daurat, la moneda no està feta d’or. Està fabricada amb un aliatge conegut com a or nòrdic, habitual en les monedes d’euro. El seu valor real no ve del material, sinó de la seva raresa i, sobretot, del seu estat de conservació. Les primeres emissions de l’euro són especialment
Què la fa tan valuosa?
El valor d’aquesta moneda no ve del metall, sinó de la seva raritat, història i estat de conservació:
Primera generació de l'euro: va ser duta a la circulació en els primers anys de l’euro, fet que ja la situa entre peces buscades pels col·leccionistes.
Retirada i modificació del disseny: la recent decisió del govern francès de renovar les imatges nacionals ha fet que aquestes peces es considerin icòniques i escasses.
Estat de conservació: les monedes en condició impecable, amb pocs signes d’ús i amb brillantor original poden assolir preus molt elevats
No totes aquestes monedes valen milers d’euros, però aquelles que s’han conservat gairebé intactes, sense desgast visible i amb la brillantor original, poden assolir preus molt elevats en subhastes i mercats especialitzats. En alguns casos excepcionals, el seu valor ha superat els 11.000 euros.
Per això, abans de gastar una moneda antiga o oblidada en un calaix, potser val la pena mirar-la amb una mica més d’atenció. Els experts recomanen no netejar-la ni manipular-la massa, ja que això pot fer baixar el seu valor. Si hi ha dubtes, el millor és consultar un professional de la numismàtica que en pugui confirmar l’autenticitat i el preu real.