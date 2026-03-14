Les xarxes socials s'han convertit en un espai on cada vegada més professionals de la psicologia comparteixen reflexions sobre el benestar emocional i les relacions personals. Una de les veus que ha guanyat popularitat és la de la psicòloga Silvia Severino, que acumula centenars de milers de seguidors a TikTok, on publica vídeos breus per explicar comportaments i dinàmiques psicològiques del dia a dia.
En un dels seus vídeos més recents, Severino aborda una qüestió que sovint passa desapercebuda: què diferencia les persones amb intel·ligència emocional de la resta. Segons la psicòloga, el tret que les caracteritza no és evitar les emocions difícils, sinó, tot el contrari, és afrontar-les.
Afrontar el que incomoda
Segons explica la psicòloga en el vídeo, moltes persones intenten evitar allò que els genera malestar emocional. Davant d'una conversa incòmoda, un conflicte o una emoció difícil, la reacció més habitual és passar d'aquesta, distreure's o intentar mirar cap a una altra banda.
Tot i això, segons Severino, les persones amb una bona gestió emocional actuen de manera diferent: no fugen del que incomoda, sinó que s'atreveixen a mirar-ho de cara. Aquest comportament implica assumir converses pendents, reconèixer errors o expressar emocions que poden resultar difícils. L'experta explica que aquesta actitud és clau perquè permet processar els conflictes i evitar que es converteixin en problemes més grans amb el temps i s'enquistin.
Intel·ligència emocional: una habilitat que es pot entrenar
La intel·ligència emocional no és una qualitat fixa o que tenen només unes poques persones. Segons els experts, es tracta d'una habilitat que es pot desenvolupar amb el temps i que implica identificar les pròpies emocions, entendre-les i gestionar-les de manera saludable, però per aconseguir-ho cal treballar.
Aquest tipus de competència també ajuda a comprendre millor els sentiments dels altres, millorar les relacions i prendre decisions amb més claredat. En aquest sentit, la psicologia destaca que l'empatia, l'autoconeixement i la regulació emocional són alguns dels seus pilars principals.
Evitar el malestar pot tenir conseqüències
Un dels riscos més habituals és confondre el benestar amb evitar qualsevol situació incòmoda. Segons Severino, moltes conductes que aparentment semblen d'autoprotecció poden ser, en realitat, una forma d'evitar emocions difícils o conflictes personals.
Quan això passa, les emocions no desapareixen, sinó que queden latents i poden acabar generant més ansietat, frustració o distància emocional amb els altres. Per aquest motiu, la psicòloga defensa que la veritable maduresa emocional no consisteix en eliminar el malestar, sinó a aprendre a conviure-hi i gestionar-lo de manera conscient.
Una habilitat clau per al benestar
Així doncs, el missatge que Severino transmet en el vídeo és que la intel·ligència emocional no es basa en ser sempre positiu o evitar el conflicte. Res més lluny de la realitat, implica reconèixer les emocions, acceptar les situacions difícils i actuar amb coherència. Un procés que, encara que no sempre sigui còmode, pot ajudar a construir relacions més sanes i a desenvolupar una major estabilitat emocional en el dia a dia.