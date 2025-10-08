L'aliment que tothom confon amb una fruita i que neix quan una vespa hi mor a dins

Hi ha un vegetal de l'estiu i l'inici de la tardor que tothom creu de manera errònia que és una fruita i que té un mecanisme reproductiu únic. I és que, per néixer a la naturalesa, necessita que una vespa hi entri, es trenqui les ales i les antenes, i s'hi quedi atrapada. Una vegada a dins, l'insecte ha de dipositar els ous i pol·linitzar el vegetal, per acabar morint i servint-li d'aliment.
Es tracta de la figa, que és en realitat un conjunt de flors que miren cap a l'interior i que mai veuran la llum solar, tal com explica la biòloga i divulgadora @celulau.bio a les xarxes socials. Això rep el nom científic d'infructescència i consisteix en un conjunt compacte de petits fruits de manera que semblen un únic fruit gran, com és el cas també de les maduixes i la pinya.
En el cas de la figa, la particularitat és que, si és silvestre, necessita una espècie de vespa petita anomenada la vespa de la figa (Blastophaga psenes). Si una femella amb ous i pol·len hi mor a dins, els fruits de totes les flors es pol·linitzen i es conforma el gran fruit.
Si bé, les figues comercials no acostumen a seguir aquest procés de reproducció, sinó que s'aplica un mètode asexual per tal d'accelerar-ne la producció. Ara bé, si alguna vegada es menja una figa silvestre, es podria arribar a donar el cas que encara hi hagi el cos d'una vespa a l'interior. No és habitual, ja que la vespa serveix d'aliment per a la figa i normalment es descompon totalment, però no és descartable.
