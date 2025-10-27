És millor el cafè o el te matxa, segons la doctora Sara Marín

Fa un temps que les cafeteries han deixat de ser només cafeteries. Però, per què? Han deixat de vendre cafè? La resposta és no, en cap cas, però sí que han començat a incorporar una beguda que crida l'atenció pel seu color verd característic: el te matxa. Són moltes les persones que ja han trobat en aquesta beguda una alternativa al cafè que conté un estimulant natural paregut a la cafeïna, la teïna. Però, quin dels dos és millor per a la nostra salut? La doctora Sara Marín, divulgadora i experta en microbiota, va compartir fa unes setmanes un post a les xarxes en què respon la pregunta.
Marin ho exemplifica amb paper i boli i diferenciant cinc aspectes claus per analitzar-ho. En primer lloc, quant a l'energia que et proporciona cada beguda, explica amb dues gràfiques ben diferenciades que el cafè dona "una eufòria ràpida", tot i que també pot anar acompanyada de taquicàrdia i ansietat. Al paper hi dibuixa un triangle accentuat, on la punta de dalt representaria aquest moment d'eufòria. Per contra, el te matxa assegura que dona "una energia més estable". Per això, al paper hi dibuixa una línia recta.
En la mateixa línia, respecte a la concentració, apunta que la que et proporciona el cafè dura menys temps. A més, afegeix que aquesta beguda fins i tot pot donar-te moments de dispersió. En canvi, la concentració del matxa és més duradora: "És com un estat d'alerta relaxat". D'altra banda, quant al metabolisme, Marin assegura que tots dos l'acceleren, tot i que el cafè "un poc més".
Però, quin és millor per a la microbiota? Marin sosté que totes dues begudes són bones, ja que contribueixen que "els bacteris tinguin més defenses i estiguin més feliços". Això no obstant, assenyala una diferència clau entre elles: el cafè pot irritar, mentre que el te matxa ajuda a digerir millor. Finalment, sobre els antioxidants, la doctora explica que tots dos en tenen, però que el del matxa és "superpotent", ja que "actua com a escut i protegeix el cervell".
Marin conclou que el cafè proporcionarà energia més ràpidament, mentre que la del matxa serà més estable. En tot cas, assegura que "ambdós són molt beneficiosos" i emfatitza que "el cafè també disminueix la mortalitat i protegeix el cor". Per a aquells qui els "acceleri", recomana combinar les dues begudes. A títol personal, la doctora confessa que a ella el te li fa gust de gespa, però es proposa com a repte canviar-lo pel cafè de la tarda "per a no arribar tan accelerada a l'hora de dormir".