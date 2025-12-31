La «bomba de proteïna vegetal» que recomana una nutricionista per substituir la carn

Amb l'envelliment de la població als països occidentals gràcies a l'increment de l'esperança de vida i la caiguda de la natalitat, les malalties cròniques com la hipertensió, la diabetis i altres condicions més perilloses són cada vegada més prevalents i el sistema de salut necessita implementar noves mesures de prevenció per no col·lapsar. Això vol dir que cal cuidar-se i la millor manera és optimitzant l'alimentació. Un estudi de la Tufts University de Boston ha descobert que la proteïna és el millor per cuidar-se. Ara bé, no es val qualsevol mena de proteïna.
Els investigadors van determinar que una dieta amb ingesta de vegetals és més saludable que no pas si es basa en carn, làctics i ultraprocessats. El nutricionista Kelsey Costa, en declaracions a Medical News Today, va explicar que "per a un envelliment saludable, és recomanable una dieta predominantment vegetal, com ara la Mediterrània o qualsevol altra dieta equilibrada basada en fruita, verdura i altres vegetals. Minimitzar la ingesta d'aliments d'origen animal, tot posant èmfasi en el consum d'aliments saludables d'origen vegetal".
En aquest sentit, la dietista-nutricionista i divulgadora a les xarxes socials María Muñoz (@dramariamunoz a TikTok) recomana en un vídeo un aliment que és una "bomba de proteïnes" i que no és d'origen animal. Es tracta dels bolets, que assegura que són l'aliment que més s'assembla a la carn nutricionalment, tot i que no comporta els riscos per a la salut esmentats anteriorment.
De totes maneres, no totes les proteïnes vegetals són recomanables. Costa creu que no s'ha de confiar en els ultraprocessats "d'origen vegetal", ja que contenen sal, olis, refinats i sucres afegits en detriment de la fibra. En comptes d'això, opta per menjars poc processats com cereals integrals, llegums, fruites, verdures, fruita seca i llavors, i afegir-hi alguns aliments processats saludables com el tofu, les llenties precuinades o la pasta de cigrons.
La quantitat de proteïnes que cal menjar cada dia
Les proteïnes són molècules orgàniques formades per aminoàcids que desenvolupen una funció essencial en el sistema immunitari, en el creixement muscular i el metabolisme dels greixos. Existeix una gran evidència científica que una dieta rica en proteïnes ajuda a frenar l'envelliment cel·lular -a més de les funcions bàsiques-, però també que un excés podria augmentar el risc d'ateroesclerosi.
Així, quina és la quantitat recomanada de proteïna a ingerir cada dia? Científics del Centre d'Investigació sobre Nutrició Humana sobre l'Envelliment Jean Mayer, a Boston, han trobat que les dones que consumeixen nivells de proteïna vegetal superiors a la mitjana tenen un 46% menys de desenvolupar malalties cròniques com la diabetis tipus 2 i insuficiència renal. Al seu torn, investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh han descobert un mecanisme molecular mitjançant el qual l'excés de proteïnes a la dieta podria augmentar el risc d'ateroesclerosi.
El punt mitjà ideal és, segons la reconeguda dietista Azmina Govindji, de 55 grams diaris en els homes i 45 en les dones, dividits entre els diferents àpats. Ara bé, si es persegueix un objectiu de guany muscular, el consum s'eleva fins a l'1,2 grams per cada quilogram de pes. En aquests casos, però, cal vigilar per tal de no sobrecarregar els ronyons, sobretot si es pateixen problemes renals com la diabetis.