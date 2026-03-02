El secret asiàtic perquè l'arròs quedi rodó i esponjós

L'arròs és un dels plats bàsics de la piràmide alimentària, a més de ser un dels ingredients més versàtils que hi ha. Serveixen per a gairebé tot: plats freds, plats calents, per menjar amb cullera, amb forquilla o fins i tot amb les mans, es pot emprar tant com acompanyant de peix i carn o com a plat principal. A tot això l'acompanya el seu baix preu, el qual fa que sigui un dels aliments més consumits del món.
Preparar-lo sembla senzill, però un cop es posa fil a l'agulla, pot cremar-se, enganxar-se o que quedi excessivament pastós. Per això cal saber com bullir l'arròs perquè quedi al punt desitjat: solt, al punt i saborós. Sovint la pràctica acosta a l'excel·lència, per això, en aquest sentit, fixar-se en com els asiàtics cuinen l'arròs blanc és de gran utilitat.
Diego Domínguez és cuiner i detalla que basant-se en la metodologia asiàtica per fer un bon arròs blanc només cal una cassola i un dit com a eina de mesura. Aquest arròs es pot utilitzar tant com a acompanyant o de base per a qualsevol recepta elaborada.
En el seu compte de TikTok, sota el nom de Diegodoal, publica contingut culinari. En el vídeo on explica com fer el millor arròs assenyala que el primer que s'ha de fer és escollir el tipus d'arròs. En el seu cas, per fer la demostració escull la varietat tailandesa: un arròs aromàtic, esponjós i que els mateixos grans s'enganxen entre si. En cas de preferir un arròs molt solt, la millor opció és el basmatí.
Passes a seguir
- Posar la quantitat d'arròs que es vulgui en una cassola.
- En la mateixa cassola, cal netejar-lo amb abundant aigua fins que l'aigua surti transparent. Amb la cassola sota l'aixeta es pot anar remenant l'arròs perquè es netegi més de pressa. Un cop s'elimina l'almidón, l'arròs serà més propens a quedar més solt.
- Aquest és el pas clau. Amb l'arròs ja net, s'ha d'omplir la cassola amb aigua fins que l'aigua sobrepassi l'arròs una falange del nostre dit índex.
- S'ha de posar la cassola a foc mig-alt i no tocar res, ni la cassola ni remenar l'arròs. En aquest moment és quan, si es vol, es pot posar sal.
- Un cop l'aigua s'evapori i apareguin foradets fets per les bombolles en la superfície de l'arròs, s'ha de tapar la cassola i abaixar el foc al mínim durant 12 minuts.
- Un cop amb el temps complet, només cal treure la cassola, i amb la tapa posada, deixar reposar durant 5 minuts.
Quant de temps pot durar l’arròs a la nevera?
L’arròs cuinat, sempre que es conservi bé a la nevera, pot durar entre tres i cinc dies. Tanmateix, experts com la dietista Caroline Thomason suggereixen que, per a màxima seguretat, és millor consumir-lo en els primers tres o quatre dies després de la seva cocció.