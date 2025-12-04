La millor manera de fer l'arròs bullit, segons els cuiners Raül Balam i Ada Parellada

Aconseguir que l'arròs bullit quedi perfecte no és una tasca senzilla. Quina és la quantitat d'aigua adequada? S'hi ha de ficar algun ingredient addicional més? És millor que quedi sec o sobrecuit? Encara no hi ha una fórmula universal, però sempre va bé escoltar els consells dels cuiners que... Raül Balam i Ada Parellada han dit la seva al programa La Solució de Catalunya Ràdio. Com el fan aquests cuiners catalans?
Balam té clar com li agrada cuinar "un arròs bullit d'aquests que curen": "Triple d'aigua, una part d'arròs, un gra d'all i llorer". Aquesta és la recepta infal·lible del fill de Carme Ruscalleda, que ha revelat al programa d'Elisenda Carod que també s'hi pot afegir pastanaga i un altre element que ajudarà que l'arròs quedi sec: peix. Balam assegura que "si tens una mica de llucet", quan s'hagi acabat de coure l'arròs, es poden afegir daus d'aquest peix i deixar només "que s'escalfin". Aquest pas és el que permetrà que l'arròs quedi solt i ben eixut.
L'altra convidada de Carod, Ada Parellada, ha volgut fer un apunt a les instruccions de Balam: "El Raül em castigarà i em dirà que no", ha alertat. La cuinera ha afegit que a ella li agrada que l'arròs estigui "sobrecuit", és a dir, que hagi estat cuinat durant més estona. En aquest sentit, Balam ha comentat que, en realitat, això depèn de com li agradi a cadascú.
D'altra banda, per a la presentadora del programa de Catalunya Ràdio, la millor manera de fer-lo també és cuinant l'arròs de més. Carod ha afegit que "si estàs malalt de la panxa", l'arròs sobrecuit ajuda que "l'estómac faci menys esforç".
En definitiva, encara que cada expert tingui el seu mètode i les seves preferències, tots coincideixen que hi ha diferents maneres de fer aquest plat tan senzill. Sigui sec o cuit de més, el més important és que cadascú trobi la manera de cuinar-lo que li agradi més.