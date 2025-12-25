Consells per evitar l'estrès dels gossos durant les trobades familiars de Nadal

Durant les festes les cases estan plenes de gent, moviment i soroll forts i, si tens animals a casa, açò els pot afectar, sobretot als gossos que poden alterar-se en veure tants estímuls dins del seu espai. Durant Nadal no només els nostres horaris es veuen alterats, sinó també els dels gossos. Quan deixem de traure'ls a passejar o canviem la rutina amb ells pels sopars i dinars llargs amb familiars, aquests animals es poden veure desorientats.
Per ajudar-los a viure aquests dies amb més tranquil·litat, és important mantenir els horaris habituals de sortides, àpats i descans, fet que contribueix a donar-los seguretat i a reduir possibles episodis d’ansietat.
Joguines i passejades més llargues
En el cas dels gossos amb molta energia, resulta especialment útil augmentar l’activitat física abans d'un esdeveniment amb molta gent. És molt útil que alliberin tensió a través de jocs a l’aire lliure o passejades més llargues del normal perquè l’ambient festiu no els afecti tant i puguin estar tranquils quan arribi la gent.
Els jocs interactius són també una bona manera de mantindre el seu cervell actiu durant les trobades amb gent a casa, perquè es puguin distreure. Aquests jocs solen amagar menjar o premis i animen el gos a pensar i a resoldre petits reptes. A més, els ajuden a reduir l’estrès, especialment en animals amb tendència a mossegar objectes o a mostrar comportaments destructius quan s'alteren.
Un altre aspecte a tenir en compte és disposar d’un racó propi on puguin refugiar-se quan necessitin desconnectar i se sentin sobreestimulats. Un espai tranquil de la casa és ideal perquè se sentin protegits i es pot afegir una manta o una joguina coneguda per reforçar la sensació de calma.
Atendre els gossos i el seu llenguatge corporal
El llenguatge corporal del gos també és important durant aquests esdeveniments, ja que ens pot donar pistes de com se senten en un moment determinat. Senyals com una postura rígida, les orelles tirades enrere, la cua entre les potes o comportaments repetitius poden indicar incomoditat. Altres gestos com llepar-se els llavis, badallar sovint o amagar-se també són avisos clars. Quan notis aquests signes en el teu gos, el millor és respectar el seu ritme i permetre-li descansar en un lloc tranquil.