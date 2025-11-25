Les dues races de gossos que els veterinaris mai tindrien pels problemes de salut que tenen

Sembla que hi ha determinades tipus de gossos a què se'ls relaciona determinades característiques. Ja sigui per la forma del cos, pel pelatge o per la forma de la cara, algunes de les races de gossos més conegudes i que més gent té són famoses per les seves característiques, tan bones com dolentes. La raó d'açò és, moltes vegades, que l'encreuament de certes races amb finalitats estètiques provoca en els animals alteracions i modificacions a escala biològica que els perjudica, fet que molts professionals consideren preocupants.
De fet, les veus dels experts sobre dues races en concret ha recorregut les xarxes a través d'un vídeo viral de TikTok, publicat per @aletziaviveros, que recull precisament l'opinió d'un grup de veterinaris sobre les races que evitarien escollir segons les complicacions que acumulen amb el temps.
Les dues races que mai tindrien
@aletziaviveros
Los bulldogs casi siempre necesitan mas de una cirugia en su vida, no pueden respirar, no pueden parir naturalmente, tienen muchas enfermedades congenitas, como estenosis pilorica, enfermedades en el corazon, sufren mucho de alergias, problemas en columna (dejan de caminar) y muchos problemas en los ojos, aparte donde vivimos nisiquiera pueden salir a pasear por miedo a un golpe de 🥵calor
♬ sonido original - Aletzia Viveros
Entre les races mencionades al vídeo destaquen els buldogs, tant l’anglès com el francès, i els huskies, dos tipus de gossos que són molt populars per patir nombrosos problemes que acaben afectant profundament el seu benestar. En el cas dels buldogs, és sabut que tenen dificultats respiratòries i, de fet, està confirmat científicament.
La forma del seu cap, curt i ample, té relacionada una característica: la braquicefàlia, és a dir, la dificulta del pas de l’aire pels conductes respiratoris. Aquest fet provoca que, en la majoria dels casos, aquests animals hagin de passar per cirurgia per evitar-los el patiment de respirar amb dificultats.
A aquesta problemàtica s’hi afegeixen altres com les alteracions a la columna, que poden provocar dolor crònic i limitació de moviments en aquesta raça de gossos que no poden parir naturalment. També és freqüent que desenvolupin moltes malalties congènites, com l'estenosi pilòrica, que dificulta el trànsit de l’aliment pel sistema digestiu, o problemes en els ulls. A més, els buldogs també tenen més probabilitat de patir patologies cardíaques i al·lèrgies, segons explica el compte de TikTok de la veterinària.
Amb els huskies els problemes també provenen de la mateixa raça, ja que són un tipus de gos nòrdic, genèticament preparat per al fred i entorns amb temperatures molt baixes. Per això pateixen molt problemes oculars, en la pell i en els malucs. De fet, el deteriorament progressiu de la retina és una de les patologies hereditàries d'aquesta raça de gossos, que pateixen de ceguesa.
En la pell també acumulen problemes que són genètics, com la manca de zinc, que provoca freqüentment dermatitis en aquests gossos. Tot açò no és només un problema pels gossos mateixos, sinó també una càrrega emocional i econòmica important per a les famílies que els cuiden, amb visites constants al veterinari i intervencions que poden ser repetides.