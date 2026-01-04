Com tornar a la rutina després de Nadal? Exercicis fàcils per reprendre l'entrenament

Després d’unes vacances com les de Nadal en què el fred, el menjar i les reunions familiars ens han trencat moltes de les rutines que teníem habitualment, tornar a entrenar pot costar una mica. Tot i això, l’aturada nadalenca també té una part positiva: permet descansar el cos i la ment, i tornar a l’activitat amb més energia i motivació. La clau és fer-ho amb cap i sense presses i amb una bona estratègia, horaris i objectius marcats.
Un bon punt de partida és marcar-se un objectiu concret, ja sigui millorar la resistència, recuperar sensacions o simplement tornar a moure’s amb regularitat. Els objectius han de ser realistes i adaptats al moment físic en què et trobes. És important no voler fer-ho tot de cop. El cos necessita temps per readaptar-se, així que convé alternar dies d’entrenament amb jornades de descans i evitar sessions diàries al principi.
Exercicis per tornar a la rutina
Les activitats suaus, com el càrdio de baix impacte (bicicleta o el·líptica), són una bona opció abans de reincorporar exercicis més exigents com la cursa. Els primers entrenaments haurien de ser més lleugers del que estaves acostumat, reduint la intensitat i la càrrega.
També és una bona manera començar amb exercicis per treballar zones clau com el core i l’equilibri, ja que ajuden a millorar l’estabilitat i a prevenir molèsties o lesions. Complementar-ho amb sessions d’estiraments afavoreix la flexibilitat i accelera la recuperació muscular. No s’ha d’oblidar mai un bon escalfament inicial, d’uns 10 o 15 minuts, per preparar el cos abans de començar.
Caminar és altra de les maneres en què pots reactivar el teu cos i rutina d'exercicis sense passar de 0 a 100 en només uns dies, sinó fent caminades de 20 o 30 minuts tots els dies o alguns dies a la setmana per motivar-te a anar augmentat el ritme i l'esforç.
Recuperar els hàbits alimentaris habituals també juga un paper important. Després dels excessos puntuals, tornar a una dieta equilibrada ajudarà a sentir-te amb més energia. Tot això ha d’anar acompanyat de paciència: els resultats no són immediats, però arriben!