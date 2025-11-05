La rutina de 15 minuts per activar el cos després d'aixecar-se: millora la circulació i dona energia

Tenir energia al matí és molt important i necessari per poder aguantar tota la jornada, però no és fàcil espavilar-se de bon matí i, de vegades, costa molt estar actiu sense beure cafè. Una bona alternativa per activar-se ràpidament és l'esport, fer activitat física als matins desperta el cos i dona energia per aguantar tot el dia. El problema ve quan no hi ha temps per dedicar a anar al gimnàs o quan, simplement, no ens ve de gust.
Per aquest motiu, i si a tu també et costa activar-te als matins, et proposem una rutina senzilla que pots fer a casa en quinze minuts i que et permetrà afrontar el dia amb energia i activar el cos sense necessitat de cafeïna. Amb aquesta rutina podràs activar tot el cos sense equipament. Només necessites ganes i energia i fer cada exercici durant 1 minut sense parar i, quan completis la primera sèrie, repeteix tot una segona vegada.
Salts amb toc al sòl
Encara que et proposem aquest exercici com el primer de la sèrie, recorda que pots variar com prefereixes, de fet, pots provar de fer primer l'exercici més suau per acabar amb el més fort, augmentat progressivament l'esforç de cada exercici. Per fer els salts amb toc al sol posa't dempeus amb els peus separats a l'amplària de les espatlles. Flexiona els genolls tocant el sòl amb una mà i, en apujar, salta obrint braços i cames com una estrella. Cau suaument i repeteix canviant de mà.
Abdominals tipus bicicleta
Amb aquest exercici activaràs la respiració i la força abdominal, per tant, activaràs el bombeig del cor que anirà més ràpidament per tenir energia. Fica't al llit boca amunt, amb l'esquena ben secundada i les mans als costats del cap. Porta un genoll cap al pit mentre gires el tronc perquè el colze contrari la toqui. Alterna tots dos costats sense pausa, com si pedalessis en l'aire.
Esquats amb salt
Els esquats són l'exercici que necessita més esforç, però també el que més t'activarà. Des de la posició d'esquat, baixa el màxim possible i després impulsa el cos cap amunt amb un salt potent. Aterra suaument i torna al punt inicial. Mantingues l'abdomen ferm.
Elevacions de cames
Per activar la circulació de les cames després de tota la nit parades comença amb aquest exercici. Posat gitat cap amunt, amb les cames rectes, aixeca-les lentament fins que el maluc s'enlairi una mica del sòl. Descendeix-les de manera controlada fins a quedar a uns centímetres del sòl, sense tocar-lo. Mantingues un parell de segons i repeteix.
Gambades explosives
També per començar a suar i activar el bombeig del cor, aquest exercici és ideal. Dempeus, dona una gambada cap endavant i flexiona el genoll fins a formar un angle de 90°. Salta canviant de cama en l'aire i aterra en la posició contrària. Acompanya el moviment amb els braços per a guanyar impuls.