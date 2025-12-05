Jeremy London, cirurgià: «Amb caminar no n'hi ha prou per enfortir els ossos»

Quan se sobrepassen els quaranta anys sovint és complicat mantenir un ritme d'exercici similar al de la joventut. És un procés lògic i natural perquè el cos es va deteriorant. Davant d'aquesta situació, molta gent opta per limitar la seva activitat física a les caminades. Un recurs que si bé és útil, podria no ser suficient, segons apunta el prestigiós cirurgià, Jeremy London.
"Caminar no enforteix els ossos, i les dones de mitjana edat ho han de saber especialment. Caminar és increïble. Ho recomano a tots els meus pacients. Però aquesta és la veritat. Caminar per si sol no augmenta significativament la densitat mineral òssia. Simplement, no crea prou càrrega mecànica per indicar als ossos que s'han d'enfortir", explica.
Davant d'aquesta evidència, London proposa una alternativa: l'entrenament de força. Un tipus d’activitat física orientada a enfortir la musculatura, augmentar la resistència muscular i millorar el funcionament del sistema múscul-esquelètic. Amb exercicis com flexions, abdominals, peses, esquats o rem.
L'especialista explica que aixecar càrregues pesades genera l'estímul necessari per reforçar tant els músculs com l'esquelet. L'estrès mecànic aplicat durant els exercicis de força envia el senyal a l'os que perquè estigui “més dens, més resistent i més preparat davant de fractures”.
L'error habitual als entrenaments de força
L'entrenament de força s'ha posat de moda en els darrers temps, però el cost econòmic dels gimnasos fa que molta gent opti per fer els exercicis a casa i sota el seu criteri. I com a conseqüència, molts, tot i l'esforç i el temps dedicat, no veuen resultats.
L'entrenador personal Frank Asperó ha explicat en un vídeo a xarxes el motiu d'aquesta falta de millora. Parla del concepte de "sobrecàrrega progressiva", i assenyala el principal error: "la majoria només utilitzen peses de dos i tres quilos malgrat que els hi resulta fàcil".
Asperó explica que "quan un exercici resulta molt fàcil cal augmentar de pes, i així successivament". Perquè assegura que el "pes que es mou sempre ha de ser un repte, si no, no és entrenament de força". L'expert no posa un termini específic per canviar de pes, simplement quan hi ha facilitat per fer l'exercici cal augmentar la dificultat.