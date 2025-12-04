Frank Asperó, entrenador personal, sobre perdre greix: «Menjar saludable està sobrevalorat»

Perdre greix és una de les grans obsessions de les persones que comencen a fer exercici. Per fer-ho la recepta sembla senzilla: esport i dieta saludable, però Frank Asperó, entrenador personal i creador de contingut ho nega. "Menjar saludable, sobrevalorat".
En un vídeo al seu compte d'Instagram, Asperó repassa diverses accions que es fan per perdre greix i que a parer seu estan infravalorades o sobrevalorades. De les darreres en destaca l'avís que fa sobre menjar saludable. "Menjar sa és millor, per descomptat, però no garanteix perdre greix, els aliments molt calòrics poden arruïnar el dèficit. De fet, molta gent menja molt sa i no perden ni un gram".
Una altra pràctica que Asperó considera que rep millor valoració de l'efecte que fa és el càrdio. "No és la solució principal per perdre greix", afirma Asperó, i ho justifica, "sovint fa augmentar la gana, i acabes menjant més sense adonar-te’n". A més, l'entrenador personal capgira una excusa habitual per no perdre greix, l'elevada edat: "No ajuda, sí, però si fas les coses bé, pots perdre greix igualment".
Accions ben valorades
En canvi, Asperó remarca dos hàbits que sovint passen per sota el radar. El primer és una bona qualitat del son; el primordial és que duri vora les vuit hores. Les conseqüències positives d'això, segons l'entrenador personal són una millora les hormones de la gana i la sacietat i redueix l’ansietat.
D'altra banda, Asperó també fa bona valoració d'un concepte desconegut. El balanç energètic. Fa referència a la diferència entre el que les calories que es mengen i les que es cremen. "Si ingereixes més del que gastes, puges; si gastes més del que ingereixes, baixes.