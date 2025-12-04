Has comprat la balisa V-16? Facua alerta que pots haver estat víctima d'un frau

A partir de l'1 de gener de 2026, tots els vehicles de l'Estat hauran de dur un nou element obligatori. Es tracta de l'anomenada balisa V-16 o Help Flash, un sistema d'emergència que arriba per substituir els triangles tradicionals per tal d'evitar que els conductors baixin del cotxe quan pateixen una avaria. Els conductors estan comprant la balisa per aplicar-la tan bon punt comenci l'any, però FACUA alerta d'una estafa.
L'organització no governamental que defensa els drets dels treballadors denuncia que s'estan comercialitzant balises v-16 que no estan homologades per la Direcció General de Tràfic (DGT). Per tant, no seran vàlides a partir de 2026, i els conductors podrien rebre multes per utilitzar-les. La sanció en cas de patir un accident i no disposar del sistema lumínic homologat és de 200 euros, i si un agent de l’autoritat detecta l’absència d’aquest dispositiu en un control rutinari, la multa serà de 80 euros.
En particular, Facua critica que la DGT està permetent la venda de balises V16 que tot i que porten el segell "homologada per la DGT", no ho estan. Les balises no compten amb el sistema de connexió mitjançant targeta SIM i, per tant, no compleixen la normativa. La balisa homologada té un preu vora els 40 euros i les falses es venen a un cost inferior. Es comercialitzen perquè han servit fins ara com a complement, de caràcter voluntari, al triangle obligatori fins que entri en vigor la nova normativa.
Reclamar els diners
L'associació insta els consumidors a reclamar la devolució dels diners si han adquirit aquest any qualsevol balisa que es presentés com a «homologada» a la seva publicitat o informació comercial sense aclarir que no està connectada amb la DGT. A més, poden denunciar aquestes pràctiques davant la Direcció General de Consum del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 perquè obri un expedient sancionador al fabricant i al venedor.
Balises homologades
Tot i això, s'estan comercialitzant balises que sí que estan homologades, i els conductors han de comprar-les perquè entren en vigor en menys d'un mes. Per assegurar-se que són vàlides cal fixar-se que hi figuri el número d’homologació certificat per un laboratori acreditat (LCOE o IDADA), un distintiu oficial o el segell de conformitat. A banda, cal assegurar-se que es fa referència explícita a la connectivitat mitjançant targeta SIM.
Crítica a la DGT
FACUA dona gran part de culpa a la DGT per no haver realitzat una comunicació a tots els conductors per informar-los de l'entrada en vigor del Reial decret que obligarà a comptar amb balises als vehicles a partir de l'1 de gener. A banda, deuncien que calia aclarir que al mercat hi ha models que no tenen connectivitat amb Trànsit i, per tant, no seran vàlids des d'aquesta data.