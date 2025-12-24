Una vuitantena de persones encara esperen al ras per ser reallotjades a Badalona

La Creu Roja ha traslladat una trentena dels desallotjats de l'antic Institut B9 que acampen des de fa uns dies sota un pont de la carretera C-31 de Badalona, segons han explicat a l'ACN fonts de l'organització. En aquest punt restaran entre 70 o 90 persones que han decidit quedar-se per seguir denunciant la situació. A banda d'aquesta trentena, entitats socials n'han reubicat 52 més, i també s'ha trobat solució per als entre 10 i 15 que ocupaven l'antic alberg Can Bofí Vell.
Els indrets on passaran la nit són a Badalona i a la rodalia. No s'han donat més detalls per evitar situacions com la de diumenge, quan un grup de veïns va impedir que una quinzena de persones es refugiessin a la parròquia de la Verge de Montserrat.
La trentena de persones traslladades per la Creu Roja formen part de l'acord que entitats i govern van assolir dimarts a la tarda per reubicar els desnonats. Segons han confirmat a l'ACN fonts del Govern, la mediació s'ha allargat durant tota la nit i aquest dimarts, i hi han participat a més de l'executiu, les entitats socials de Badalona i la Sindicatura de Greuges.
Manca de col·laboració de l'Ajuntament de Badalona
La síndica ha mostrat en un comunicat la "preocupació" per la manca de col·laboració de l'Ajuntament de Badalona i ha recordat al consistori la interlocutòria judicial que l'obliga a oferir solucions als afectats.
Tot això succeeix després que la Fiscalia hagi demanat al jutjat de Badalona que comprovi si l'Ajuntament de la ciutat, liderat per Xavier García Albiol, oferirà alternatives i solucions a les persones desallotjades de l'antic institut B9. Es requereix a l'Ajuntament de manera "urgent" que es verifiqui que l'ajuntament compleix la instrucció del jutjat segons la qual es duia a terme el desallotjament sempre que s'adoptaren les mesures adequades per a les persones vulnerables expulsades. L'informe en el qual ha de constar les mesures encara no ha estat presentat.
Illa adverteix Albiol
Salvador Illa ha recordat que la "irresponsabilitat" no pot "sortir de franc". "Potser algú vol que els ciutadans perdin el cap; jo no", ha indicat Illa, que ha esquivat en tot moment referir-se directament a Albiol, amb qui ha estat en contacte durant bona part de dimarts.
El president ha insistit en la idea que la llei "s'ha de complir", i ha remarcat que en les properes hores es pot anar encaminant la solució a una situació que s'allarga des de fa pràcticament una setmana i que s'ha agreujat arran del mal temps.
Gairebé cent persones ja dormen sota sostre
A banda, avui ha transcendit que 52 persones més ja han pogut passar les últimes nits sota sostre en equipaments facilitats per diferents entitats. Entre aquestes 52 persones hi havia la quinzena de la parròquia, que responen a un perfil acusat de vulnerabilitat. A la trentena d'avui i les 52 anunciades per Càritas cal sumar-hi, doncs, les entre 10 i 15 persones de Can Bofí Vell. A més, una desena més van ser ubicats dissabte en un casal independentista.