Entitats i Govern tanquen un acord per reubicar bona part dels desallotjats del B9

Les entitats i el Govern han tancat un acord per reubicar bona part dels desallotjats de l’antic institut B9 de Badalona que estan acampats sota el pont de la C-31, així com els que van ocupar fa uns dies l’alberg de Can Bofí Vell. Segons han confirmat a l’ACN fonts del Govern, la mediació s’ha allargat durant tota la nit i aquest dimarts, i hi han participat a més de l’executiu, les entitats socials de Badalona i la Sindicatura de Greuges. Les persones que ocupaven Can Bofí ja haurien estat reallotjades en altres equipaments i aquesta tarda ha començat un dispositiu al pont de la C-31 per buscar alternativa als acampats.
Aquest reallotjament es durà a terme durant les properes hores i es preveu que tingui una durada de dos mesos. En aquest dispositiu al pont de la C-31 hi participen els Serveis Socials, municipals i de la Generalitat, i les entitats. Segons ha pogut saber l’ACN, hi hauria disponibles com a mínim 60 o 80 places distribuïdes en diferents recursos i equipaments que es posen a disposició. A l’acampada sota el pont es calcula que hi ha unes 140 persones. El Govern i la Creu Roja tenen un dispositiu de trasllat preparat per si les persones que actualment estan pernoctant sota el pont accepta l’ajuda que se’ls ofereix.
En paral·lel, entitats han anunciat que ja des de dilluns allotgen 52 persones més en diferents espais. Les entitats Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona i Fundació Privada Llegat Roca i Pi, a més de l'Església Arxidiocesana de Barcelona i amb la col·laboració del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, han reubicat aquestes persones i han decidit suspendre definitivament el dispositiu de la parròquia Mare de Déu de Montserrat després de les protestes veïnals. Entre els 52 reubicats hi ha, precisament, aquestes 15 persones considerades vulnerables que s’havien d’allotjar a la parròquia, i també n'hi ha algunes de les que han passat diverses nits sota el pont de la C-31.
Desallotjament a un institut ocupat durant dues hores
La Guàrdia Urbana de Badalona i els Mossos d’Esquadra han desallotjat aquest dimarts un antic institut de Badalona, el Ventura Gasol, que havia estat ocupat només dues hores abans. Mitja dotzena de persones havia entrat a l’espai i els veïns han alertat ràpidament la Guàrdia Urbana.
L’institut fa anys que està tancat. A l’exterior de l’espai s’hi han concentrat entitats de suport a col·lectius vulnerables en suport als desallotjats i també un grup de veïns contraris a l’ocupació. Al vídeo compartit per xarxes socials es pot sentir els comentaris d'aquests veïns que han assistit a veure el desallotjament de la policia aplaudint l'actuació dels cossos de seguretat. "No és necessària la violència, però ho busquen", "caleu-li foc!", "fort! fort! molt bé!", són alguns dels crits que se senten animant als Mossos. S’ha produït alguna escridassada i la policia ha separat els dos grups, sense més incidents.
En paral·lel, desenes de desallotjats de l'antic institut B9 continuen acampats sota la sortida de la C-31 , i un altre grup segueix a l'alberg de Can Bofí Vell. Davant aquest situació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat aquest dimarts una advertència a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per la crisi oberta pels desallotjats de la nau B9 de la ciutat, la tercera més poblada de Catalunya.
Davant de la tensió al carrer que es va viure dilluns en la concentració de suport als desallotjats, i de la connivència d'Albiol -principal batlle del PP al país- amb els veïns que protesten davant la possibilitat que les desenes d'immigrants que són al carrer siguin acollits per entitats o parròquies, Illa ha advertit que la "irresponsabilitat" no pot "sortir de franc". "Potser algú vol que els ciutadans perdin el cap; jo no", ha indicat Illa, que ha esquivat en tot moment referir-se directament a Albiol, amb qui ha estat en contacte en les últimes hores.
La reacció del govern espanyol
La nova portaveu del govern espanyol, la ministra d’Inclusió Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, està fent un exercici de “racisme, xenofòbia i deshumanització” amb el desnonament dels migrants que vivien a l’antic institut B9. “El PP no només està pactant amb la ultradreta, sinó que està practicant polítiques d’ultradreta, missatges d’ultradreta, assumint en primera persona polítiques en tots els àmbits, en la política migratòria, per exemple”, ha lamentat Saiz a la roda de premsa posterior al darrer Consell de Ministres de l’any.