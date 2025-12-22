Tensió a la concentració de suport als desallotjats que continuen a Badalona

La concentració de suport als immigrants desallotjats de l'antic Institut B9 que continuen a Badalona ha estat escenari aquest dilluns a la tarda de situacions de tensió entre les 500 persones a favor dels desnonats i les 200 en contra de la seva presència al municipi. Un cordó dels Mossos d'Esquadra separava els dos grups, que en cap moment s'han trobat, però que han proferit consignes a favor i en contra de la presència dels immigrants a l'antic alberg municipal de Can Bofí Vell.
Els que donen suport al col·lectiu proferien lemes com "Albiol, feixista", en al·lusió a l'alcalde del municipi, el popular Xavier Garcia Albiol; o "Ningú és il·legal", mentre que els contraris demanaven que s'enduguessin del barri els immigrants. Entre el col·lectiu favorable als immigrants s'ha pogut veure l'actor Willy Toledo i Aida Llauradó, portaveu dels Comuns a l'Ajuntament de Badalona.
Mamadou Yero Seydi, portaveu de l'Organització Juvenil Socialista de Catalunya, ha indicat que la concentració d'aquest dilluns respon a la presència, ahir, de "més de 150 seguidors d'Albiol" que van "impedir l'entrada a una quinzena de xavals" a la parròquia Mare de Déu de Montserrat, on "havien aconseguit una alternativa residencial, temporal, on quedar-se un parell de dies per no dormir al fred".
Yero Seydi ha lamentat que els contraris a la presència de la quinzena d'immigrants a la parròquia "van venir a increpar-los, amb càntics racistes i xenòfobs, tot intentant generar una situació de confrontació directa". Per això ha indicat que la concentració d'avui pretenia mostrar que "la classe treballadora es trobarà a primera línia" per "confrontar" els discursos "reaccionaris" de "la ultradreta". Uns discursos, ha dit, que "pretenen assenyalar el proletariat migrant" i impulsar la "negrofòbia" per situar aquest col·lectiu com a "culpable de tots els mals que avui pateix la societat capitalista".
El portaveu de l'Organització Juvenil Socialista de Catalunya també ha acusat Albiol d'intentar implantar un "marc de conflicte" entre els barris "i entre la classe treballadora", i ha assenyalat tots els representants de l'arc parlamentari català sense excepció de ser "responsables" de la situació.
Albiol sobre els desallotjats del B9 a Ca Bofí Vell
L'alcalde de Badalona Xavier García Albiol s'ha reunit amb els veïns contraris a la presència dels desallotjats del B9, que s'han concentrat enfront de Ca Bofí Vell, aquest dilluns a la tarda i ha assegurat que els desallotjats han ocupat l'alberg i que per fer-ho "van rebentar l'alarma".
Albiol ha relatat que "els desallotjats es van presentar amb els advocats amb un document notarial dient que certificaven que estaven des del dimecres o el dijous", i ha afirmat textualment que coincideix amb els veïns en què cal fer-los fora. "Jo com a alcalde no puc entrar en aquest edifici ni manar que entri la Guàrdia Urbana per un tema jurídic", i ha dit textualment que és una vergonya que entrin en una propietat sense permís.
Ha afegit que l'Ajuntament està "apretant" per aconseguir que es faci fora a les persones que han ocupat Ca Bofí Vell, encara que ha afegit que si no s'aconsegueix s'haurà d'acudir a la via judicial per aconseguir-ho. "Per la punyetera llei que tenim en aquest país no podem impedir, l'Ajuntament, que entrin ni que surtin", ha lamentat, i ha promès als veïns reforçar la seguretat al barri mentre duri l'ocupació de l'antic alberg.