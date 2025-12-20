El desallotjament de la nau B9 de Badalona ha fet que els bisbes de la Tarraconense denunciïn el tracte que estan rebent "persones que han quedat al carrer, a la intempèrie, en ple hivern, sense que s'hagi comptat ni tan sols una treva hivernal com es fa en altres països europeus". El grup de bisbes posen en relleu el fet que són persones i assenyalen i rebutgen relats amb finalitats deshumanitzadores "pel fet de ser immigrants africans, negres i pobres.
"Això és aporofòbia i xenofòbia", han escrit en un comunicat emès per la Conferència Episcopal Tarraconense. Han seguit amb: "No són persones? Els cristians, no estem cridats a estimar-los com a nosaltres mateixos?". Els bisbes assenyalen que la resposta no pot ser el silenci ni la indiferència: "Cal una resposta humanitària immediata", reclamen. El comunicat va més enllà i exigeixen fer una anàlisi profunda de les causes que provoquen aquestes realitats, i que s'avanci amb rapidesa la tramitació de la llei del sensellarisme.
Per altra banda, també han fet una crida a les administracions públiques competents i a les entitats del tercer sector a obrir "amb urgència" una taula de diàleg per trobar una resposta a curt termini i una estratègia a mitjà termini. Els bisbes expliquen que l'Església catòlica fa temps que assenyala un model alternatiu i de gestió de la immigració. I en cap cas una resposta que no passi pel diàleg i que enfronti els ciutadans precaritzats.
Nit sota la C-31
Durant la nit de divendres les persones desnonades han acampat a sota de la sortida 210 de la C-31 a Badalona, en ple barri de Sant Roc, després que la Guàrdia Urbana impedís aquest mateix dia que instal·lessin tendes a la plaça de davant de l’edifici. En declaracions a RAC1, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat que farà desmuntar les tendes. “No es permet l’acampada a la nostra ciutat”, ha dit. Ha afegit que es tindrà “mà esquerra” per la pluja, però que no vol que la situació “s’allargui en el temps”. Entitats socials que donen suport al col·lectiu van buscar divendres ubicacions alternatives davant l’amenaça de pluja i van concloure que aquest era el lloc més adient per aixoplugar-los.
En aquest punt a sota de l’autopista, hi ha desenes de tendes instal·lades, on els desallotjats s’han refugiat durant la nit i aquest dissabte al matí hi continuen, resguardats de la pluja.