En marxa el desnonament més multitudinari vist mai a Catalunya: 400 persones expulsades a Badalona

Entre viure a un habitatge i fer-ho directament al carrer existeix un camí intermig, un pedaç per evitar la intermpèrie. Es coneix com a a
infrahabitatge, una categoria que inclou barraques, locals comercials buits o naus industrials. No és tan habitual que l'opció que algú trobi com a refugi sigui un antic institut abandonat, però això és exactament el que ha passat a Badalona. Fins a 400 persones s'han anat trobant en antigues aules i patis del que abans es coneixia com a institut B9. Aquest matí, a petició del govern municipal de Xavier Garcia Albiol (PP), finalment ha començat el desallotjament de l'equipament, el desnonament més multitudinari vist mai a Catalunya.
Poc abans de les set del matí, després d'un
dia amb , un pluges intenses macrodispositiu policial d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana badalonina ja advertia de la contudència prevista. Poc després, s'hi unia un dels factors més controvertits, l'arribada de la Policia Nacional espanyola, que busca identificar per motius d'estrangeria els afectats pel desallotjament. Això obre la porta a què els habitants del B9 no només quedin expulsats del lloc que ocupaven, sinó que també hagin d'afrontar una ordre d'expulsió del país i fins i tot puguin acabar internats al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona, adverteixen les entitats socials i els sindicats pel dret a l'habitatge presents a peu de carrer.
Dispositiu matinal per desallotjar persones a Badalona / Otger Esteve
La majoria d'afectats per l'expulsió són
migrants amb pocs recursos econòmics i amb una situació delicada administrativa. El gran dubte és quines alternatives habitacionals s'acaba oferint a persones que ja han expressat que si se les fa fora d'un antic institut, l'últim recurs que havien trobat després de ser desnonades de naus industrials, només els quedarà el carrer o trobar un nou espai buit. Fins i tot la jutgessa que va donar permís al desnonament va apuntar la necessitat d'oferir solucions socials. Tanmateix, fins ara, l' Ajuntament de Badalona ha deixat en dubte l'alternativa social que oferirà.
Hi haurà ampliació i actualització.