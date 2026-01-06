Una administració de loteria del Prat de Llobregat ven 7 dècims del primer premi i ha de tornar 3 més

L'administració 2 del Prat de Llobregat (Barcelona), a l'avinguda Verge Montserrat 133, ha venut 7 dècims del primer premi del Sorteig Extraordinari de Reis, conegut a l'Estat com "El Niño", el 6.703, i en va tornar 3 més que no havien estat comprats.
En declaracions a Europa Press aquest dimarts, el propietari de l'administració Santiago Martín, que ja va donar un cinquè premi en la Loteria de Nadal de 2025, ha explicat que tenien una sèrie del número, premiat amb 200.000 euros el dècim, del qual ha venut 3 a web i 4 per finestreta.
"En teníem 3 més penjats d'última hora, però ningú els volia i els vam haver de tornar", i afegeix que és una alegria haver pogut repartir part del premi, però que ha estat una llàstima, en les seves paraules, perquè ha estat poc i ha tocat a poca gent.
Els municipis on ha caigut el primer premi
El primer premi de la rifa de Reis, valorat en 200.000 euros cada dècim, ha esquitxat 11 municipis catalans. El número afortunat ha estat el 06703 i ha estat molt repartit arreu de l'Estat. A Catalunya s'ha venut a Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell i Salou. El segon premi, valorat en 75.000 euros per dècim, ha estat el 45875 i s'ha venut, en part, a Barcelona. El tercer premi, amb el número 32615, ha passat de llarg de Catalunya i ha tocat a Burgos i Granada.
Pel que fa al primer premi, l'administració número sis de Cornellà de Llobregat ha venut 10 dècims del primer premi, mentre l'administració número dos del Prat de Llobregat n'ha venut set. El primer ha estat molt repartit arreu de l'Estat. Entre d'altres, ha repartit sort al País Valencià, el País Basc, Andalusia i l'Aragó.