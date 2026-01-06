El 06703, primer premi de la loteria de Reis 2026, cau a una desena de municipis catalans

Cava i confeti a tots els indrets on s'ha repartit el 06703, que és el primer premi de la loteria de Reis 2026, amb els reintegres 3, 1 i 0. Els afortunats del darrer sorteig de l'època nadalenca han guanyat 200.000 euros per cada bitllet o, cosa que és el mateix, 10.000 euros per cada euro jugat. Ha tocat a 11 municipis catalans, tot i que ha quedat molt repartit arreu de l'Estat.
Les ciutats catalanes agraciades han estat: Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell i Salou. Pel que fa al segon premi, valorat en 75.000 euros per dècim, s'ha venut, en part, a Barcelona; mentre que el tercer ha passat de llarg de Catalunya i ha tocat a Burgos i Granada.
Premis de la loteria de Reis 2026
El tradicional sorteig de la loteria de Reis, també conegut a l'Estat com El Niño, enguany ha posat en joc milions de premis, amb una suma global que s'aproxima als 770 milions d'euros. És important assenyalar que els beneficiaris dels dos primers premis hauran de fer les corresponents declaracions fiscals a Hisenda.
Aquest esdeveniment destaca per ser el final de la sèrie de sortejos de loteria associats a les festes nadalenques. La Loteria de Reis, amb la seva llarga història i rellevància cultural, continua sent un punt de referència per a participants de tot l'Estat.
Aquests són els principals premis d'enguany. El segon premi de la loteria de Reis de 2026, premiat amb 750.000 euros repartits (3.750 €/euro jugat), és el 45875 i, entre altres, ha tocat a Barcelona; mentre que el tercer és el 32615, amb un premi total a repartir de 250.000 euros (1.250 €/euro jugat).
- Primer premi: 2.000.000 d'euros (10.000 €/euro jugat).
- Segon premi: 750.000 euros (3.750 €/euro jugat).
- Tercer premi: 250.000 euros (1.250 €/euro jugat).
- Extraccions de 4 xifres: 20 premis de 3.500 euros (17,5 €/euro jugat).
- Extraccions de 3 xifres: 1.400 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Extraccions de 2 xifres: 5.000 premis de 400 euros (2 €/euro jugat).
- Aproximacions del primer premi: 2 premis de 12.000 euros (60 €/euro jugat).
- Aproximacions del segon premi: 2 premis de 6.100 euros (30,5 €/euro jugat).
- Centena del primer premi: 99 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Centena del segon premi: 99 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Centena del tercer premi: 99 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Tres últimes xifres del primer premi: 99 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Tres últimes xifres del segon premi: 99 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Dues últimes xifres del primer premi: 999 premis de 1.000 euros (5 €/euro jugat).
- Reintegrament: 29.999 premis de 200 euros (1 €/euro jugat).