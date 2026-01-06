06 de gener de 2026

Societat

Llista oficial de tots els números premiats a la loteria de Reis 2026: on han caigut?

La rifa de Reis reparteix gairebé 770 milions en premis en el sorteig celebrat aquest dilluns al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat a Madrid

  Els números premiats a la loteria de Reis 2026

Publicat el 06 de gener de 2026 a les 05:30

Aquest 6 de gener ha marcat l'inici de l'any amb el tradicional sorteig de la loteria de Reis, també conegut a tot l'Estat com El Niño, posant punt final a les festes nadalenques. Amb la possibilitat que tu siguis un dels afortunats, és essencial estar ben informat sobre els números premiats i els guanys potencials de cada dècim.

Aquesta informació no només et permetrà comprovar si has estat afortunat, sinó també comprendre l'abast i la significació d'aquest emblemàtic sorteig. Mantén-te informat i descobreix si la sort t'ha acompanyat en aquesta ocasió tan especial.

Tots els números premiats a la rifa de Reis

El sorteig de la loteria de Reis ha posat en joc 19 milions de premis i gairebé 700 milions d'euros. Però atenció, per als afortunats que s'enduguin el primer o el segon premi: recordeu que aquests guanys caldrà declarar-los a Hisenda. A continuació, us detallem quins han estat els números afortunats en aquesta edició, una informació clau per a tots aquells que esperen amb il·lusió comprovar si la sort ha estat del seu costat:

Primer premi: 

El número guanyador de la loteria de Reis de 2026 és el 

Segon premi: 

El segon premi de la loteria de Reis de 2026 és el 

Tercer premi: 

El tercer premi de la loteria de Reis de 2026 és el 

Extracció de quatre números:

Extracció de tres números: 

Extracció de dos números: 

