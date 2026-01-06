Mor un home sense llar en un pàrquing a Badalona durant l'onada de fred

Troben mort un home sense llar que es trobava en un pàrquing al carrer Torres i Bages de Badalona. La Guàrdia Urbana de Badalona ha rebut l'avís a les 14.00 hores. I el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat dues unitats al pàrquing situat a la zona de Pep Ventura, però quan hi han arribat l'home d'uns cinquanta anys ja era mort.
La presidenta dels Comuns a la ciutat, Aïda Llauradó, ha qualificat de "mortal" la "crueltat" de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. "No tenim cap informació del suposat i minúscul dispositiu de l'operació fred del PP", ha dit a través de X. Segons l'Ajuntament, al pavelló de Colina hi ha llits per a persones sense sostre durant l'onada de fred i aquesta passada nit de Reis hi han dormit tres persones.
El SEM no ha fet cap intervenció perquè quan les ambulàncies hi han arribat l'home ja era mort. Així doncs, serà un forense que haurà de determinar la causa de la mort a través d'una autòpsia.
En els últims dies, els grups de l'oposició a Badalona han qualificat "d'estafa" el dispositiu amb motiu de l'onada de fred de diumenge passat. La mesura, pensada per les persones que malviuen habitualment al carrer a la ciutat, però també pels desallotjats de l'antic institut B9 ha estat criticada per entitats socials i forces de l'oposició. "L'Ajuntament de Badalona obre un poliesportiu sense cap llit ni flassades ni res per la pernocta de persones sense llar", denuncia l'entitat social Badalona Acull. L'Ajuntament, davant les crítiques, va confirmar que habilitaria llits de cara a la nit de dilluns.
L'oposició de Badalona va exigir activar l'Operació Hivern
Els grups municipals de PSC, ERC, ECP i Guanyem a Badalona van reclamar fa unes setmanes a l'Alcaldia "activar immediatament l'Operació Hivern" davant de les 70 persones que encara dormen sota l'autopista", en referència als desallotjats del B9. Els grups municipals van criticar que Badalona "no disposa de cap recurs municipal d'urgència nocturna". Així, van denunciar que el govern de García Albiol "no mogui ni un dit" davant la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu, que, en ple hivern i amb pluja intensa, es troba "desemparat".
L'onada de fred per Reis
Els pronòstics de temperatures extremadament baixes per aquest dimarts dia de Reis s'han complert i les comarques de la Catalunya interior s'han despertat per sota dels 0ºC, mentre que, a la costa, el fred també s'ha notat. El rècord de temperatures baixes s'ha registrat a Das (Cerdanya) i Prades (Baix Camp), amb valors de -12,7ºC i -12,5ºC respectivament, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
De fet, Protecció Civil de la Generalitat manté actives les alertes per fred, vent i onatge a Catalunya per a aquest dimarts i dimecres, amb previsions de fred intens en tot el territori fins dimecres al migdia. El pla Procicat es manté actiu en fase d'alerta per onada de fred i en prealerta per onatge, amb ones que podrien superar els 2,5 metres i arribar a 3 en la costa de les comarques de l'Alt i Baix Empordà (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat aquest dimarts.