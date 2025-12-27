Reubiquen fins ara 147 dels desallotjats del B9 de Badalona

147 dels desallotjats de l'antic institut B9 de Badalona han estat reubicats fins ara, informen fonts del Departament de Drets Socials de la Generalitat aquest dissabte a la tarda. El dispositiu segueix actiu, en una "nova fase de detecció de les persones inicialment identificades com a vulnerables del B9 que encara no s'han derivat".
64 persones van ser reubicades entre el 23 i el 26 de desembre: el 23 de desembre es va reallotjar 35 persones, l'endemà, 20 més; i entre el dia de Nadal i el de Sant Esteve, altres 9. Aquestes accions se sumen a les derivacions fetes des de l'inici del desallotjament del B9, "sumant un total de 147 persones reubicades entre entitats, Departament i Ajuntament".
L'oposició de Badalona exigeix activar l'Operació Hivern
Aquest mateix dissabte, els grups municipals de PSC, ERC, ECP i Guanyem a Badalona han reclamat a l'Alcaldia "activar immediatament l'Operació Hivern" davant de les 70 persones que encara dormen sota l'autopista", segons un comunicat conjunt de partits de l'oposició. Els grups municipals han criticat que Badalona "no disposa de cap recurs municipal d'urgència nocturna". Així, han denunciat que el govern de García Albiol "no mogui ni un dit" davant la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu, que, en ple hivern i amb pluja intensa, es troba "desemparat".
El 28 de novembre, l’oposició va registrar una moció al Ple demanant la reactivació de l'Operació Hivern per evitar que la ciutat entrés a l'hivern sense cap xarxa de protecció. "Ja vam advertir que Badalona estava entrant a l’hivern sense cap xarxa de protecció. Avui la realitat és encara més greu: 70 persones dormint sota l’autopista i un govern que no mou un dit", han declarat els representants dels grups municipals.
També han avisat que des de l’abril de 2024, amb el tancament de l’alberg de Can Bofí Vell i la sortida de l’Ajuntament de la Taula Sense Llar, Badalona ha quedat sense cap estructura municipal estable d’atenció al sensellarisme. Això ha trencat la coordinació amb les entitats socials i ha deixat tota la responsabilitat en mans de la solidaritat ciutadana i del voluntariat. "Avui mateix, si Can Bofí Vell tingués obertes les 50 places i la parròquia del barri de Sant Crist hagués pogut atendre una quinzena més, a Badalona ja s'hauria resolt l'emergència del B9", han apuntat els partits.
Per tot plegat, han exigit que s'activi de manera urgent un dispositiu complet d’Operació Hivern, que es reobri immediatament l’alberg municipal de Can Bofí Vell com a recurs estable d’acollida nocturna, i que es recuperi la participació activa de l’Ajuntament a la Taula Sense Llar per garantir la coordinació, el diagnòstic compartit i les polítiques públiques eficaces.