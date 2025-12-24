La problemàtica apareguda arran del desallotjament de 400 persones del B9 de Badalona està marcant l'agenda. Xavier García Albiol, l'alcalde badaloní, se situa com un dels principals protagonistes donades les seves decisions i la seva exposició a les xarxes i als carrers de la ciutat. Dilluns al vespre, Albiol va convocar part dels veïns de Montigalà amb la finalitat de traslladar l'objectiu polític de mantenir els desallotjats lluny de la parròquia del barri de Sant Crist ni a les dependències de l'antic alberg de Can Bofí Vell.
Uns arxius d'àudio aconseguits per La Directa revelen com va ser l'actuació d'Albiol davant els vora 200 veïns, entre ells afins a la dreta i extrema dreta i a la consigna de no deixar que els desallotjats puguin dormir sota sostre a Badalona. En contraposició, també que hi havia persones que feien símils entre els desallotjats i els veïns allà reunits: "No sé què criden dels negres, si són pobres com ells. Nosaltres també migràvem a Alemanya per buscar-nos la vida", expressava una senyora gran.
Els registres que ha publicat La Directa mostren l'afinitat entre l'alcalde badaloní i els veïns més exaltats, alguns d'aquests cridaven i vinculaven la immigració i les violacions i altres, més joves, anaven amb passamuntanyes. Albiol els feia una recomanació: "No digueu segons quines coses perquè aquí s'està gravant absolutament tot". Tot i això, amb la cridòria no se'ls sentia i diversos veïns el convidaven a deixar les paraules a banda i actuar. L'alcalde va donar màniga ampla davant de les exigències dels allà presents, entre els quals hi havia crides de cremar l'alberg: "Deixeu-me marge, cony, per intentar-ho resoldre o, si no, feu el que considereu".
Xoc entre les dues concentracions
La reunió es va dur a terme a uns 200 metres de l'alberg que aquella hora concentrava manifestats sota el lema "Contra els atacs racistes, unitat de classe". Finalment, amb l'aproximació dels veïns reunits per l'alcalde popular va haver-hi moments de tensió i els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per separar les dues concentracions.
Un centenar de desallotjats ja dormen sota sostre
Ja hi ha vora el centenar de desallotjats que han trobat lloc on dormir, protegint-se del fred i de la pluja. Durant la nit de dimarts la Creu Roja es va fer càrrec d'una trentena, diverses entitats socials n'han reubicat 52 més i la quinzena que descansava a l'alberg de Can Bofí Vell ha pogut també ser reubicada. Tot i això, hi ha vora un centenar que es mantenen dormint sota la C-31,per no acceptar l'acord entre el Govern i diverses entitats.