Illa avisa Albiol per la crisi oberta a Badalona: «La irresponsabilitat no surt de franc»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat aquest dimarts una advertència a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per la crisi oberta pels desallotjats de la nau B9 de la ciutat, la tercera més poblada de Catalunya. Davant de la tensió al carrer i de la connivència d'Albiol -principal batlle del PP al país- amb els veïns que protesten davant la possibilitat que les desenes d'immigrants que són al carrer siguin acollits per entitats o parròquies, Illa ha advertit que la "irresponsabilitat" no pot "sortir de franc". "Potser algú vol que els ciutadans perdin el cap; jo no", ha indicat Illa, que ha esquivat en tot moment referir-se directament a Albiol, amb qui ha estat en contacte en les últimes hores.
El president ha insistit en la idea que la llei "s'ha de complir", i ha remarcat que en les properes hores es pot anar encaminant la solució a una situació que s'allarga des de fa pràcticament una setmana i que s'ha agreujat arran del mal temps. Bona part dels immigrants dormen sota el pont de l'autopista C-31, amb fred i pluja, i per ara encara no s'ha trobat una via temporal per tal de reallotjar-los un cop desnonats. L'alcalde de Badalona és partidari que la gestió dels desallotjats recaigui en altres administracions, ja sigui la Generalitat o l'Estat, i en més d'una ocasió ha posat de manifest que el culpable és Pedro Sánchez per la seva política de portes obertes amb l'arribada d'immigrants.
"La prioritat del Govern és resoldre la situació. I ho estem fent amb discreció i amb feina. Vull fer un agraïment explícit a les entitats socials i persones individuals que estan ajudant a resoldre la situació. Estan ajudant amb discreció. També vull fer una crida a la serenitat i a la calma, especialment als veïns de Badalona. L'executiu respecta i atén les resolucions judicials", ha indicat el president de la Generalitat, que també ha indicat que el compliment de la llei exigeix que les sancions s'han de fer efectives, en cas que hagin estat imposades. En tot cas, ha volgut posar de manifest la necessitat que la resolució de la crisi passi per tenir presents els valors "humanistes" del seu Govern.
Pressió sobre Illa
Carles Puigdemont, més enllà de la crítica cap a Albiol, també ha considerat que la "incompareixença" d'Illa en la crisi és "inacceptable". "És una dimissió més en el lideratge que se li exigeix davant una crisi social tan greu", ha sentenciat el líder de Junts. Si bé no ha demanat explícitament la intervenció d'Illa, Puigdemont ha demanat "no amagar el cap sota l'ala". Per altra banda, ha insistit que cal el traspàs de competències d'immigració a Catalunya perquè el PP i el PSOE són "incapaços" de resoldre el problema. L'expresident també ha demanat "eines legals" i recursos per als ajuntaments i ha fet una crida a "reconduir la convivència" mentre es garanteixin drets fonamentals.
Els Comuns consideren que davant el "fracàs" en la gestió d'Albiol, la Generalitat ha d'agafar el "lideratge" de la situació. En aquest sentit, el portaveu parlamentari, David Cid, ha demanat a la Generalitat que trobi "solucions puntuals" a les persones desnonades i també ha demanat "respostes estructurals". Cid s'ha referit a accelerar la llei del sensellarisme i que el Govern impulsi un pla estratègic amb recursos per al món local. Els Comuns també exigeixen que el pla de barris es "dobli" de cara a l'any vinent i que la Generalitat inclogui municipis com Badalona malgrat que Albiol no hagi presentat cap projecte. "Davant la inoperància, el Govern ha de passar per sobre", ha sentenciat Cid.
Per la seva banda, la CUP ha criticat que el paper del Departament de Drets Socials ha estat “zero” en la gestió de la crisi a Badalona mentre que ha lamentat que els Mossos d'Esquadra "es posin al costat d'Albiol" tant per treballar conjuntament amb la policia local com per protegir els veïns que impedien l'acollida dels desnonats. Pilar Castillejo, presidenta del grup parlamentari cupaire, ha demanat a la Generalitat que no s'escudi en què les competències són municipals i que intervingui davant “l'odi i el racisme” d'Albiol: “És responsabilitat de la Generalitat trobar solucions”.