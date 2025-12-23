Puigdemont reclama el traspàs de competències d'immigració davant la crisi a Badalona

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamat que es traspassin a Catalunya les competències d'immigració per poder fer front a situacions com la dels desallotjats de l'antic institut B9 de Badalona. En un missatge difós aquest dimarts, l'expresident ha defensat també que es doti els ajuntaments "d'eines legals i de recursos materials per donar respostes responsables a les inquietuds de la ciutadania". Desenes de persones van ser evacuades del B9 la setmana passada i han estat des d'aleshores dormint al ras, la majoria sota un pont de la C-31. Algunes entitats de la ciutat s'han organitzat per acollir-ne una trentena, però molts encara no tenen on anar. Fins i tot quan ja s'ha aconseguit un espai perquè alguns puguin dormir-hi s'han trobat oposició veïnal. Puigdemont ha atribuït aquest rebuig a "l'actitud incendiària" de l'alcalde Xavier García Albiol i ha considerat urgent "reconduir la convivència i el respecte als drets fonamentals". "No es poden posar en qüestió i en risc els drets més fonamentals", ha subratllat, i ha advertit que "l'extremisme no aporta cap solució als conflictes, sinó que just al contrari, els atia per poder-ne treure rèdits electorals". En aquest sentit, ha assenyalat el PP i el PSOE com a "incapaços de proposar solucions a un problema que ells han contribuït a generar". També ha carregat contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, per "incompareixença" en aquesta crisi i ha receptat "serenor i coratge" per "reconèixer la realitat que existeix" en molts municipis i que "cal assumir amb rigor i no pas amb demagògia".\r\n