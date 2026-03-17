Junts avisa que ajornar els pressupostos al juny és «fer perdre temps al país»

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha afirmat que si el Govern ajorna els pressupostos al juny "portarà més inestabilitat" i "farà perdre el temps al país". "Demostra que aquesta estratègia d'Illa de portar els comptes sense prou suports l'aboca al fracàs", ha afegit en roda de premsa. Segons Vergés, la situació és de "desgavell" i "vodevil" i ha assegurat que no sap què acabarà fent el Govern, en referència a si els retirarà per evitar perdre la votació divendres. D'altra banda, el portaveu de Junts ha assenyalat que ja és "tot el país" qui demana a Illa que rectifiqui en referència a la vaga de docents i de metges d'aquesta setmana. "Han passat del lema el govern de tothom a tothom contra el Govern", ha conclòs.\r\n