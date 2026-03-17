Els Comuns veuen una «mala idea» no aprovar els pressupostos fins al juny

  • El portaveu dels Comuns, David Cid, en roda de premsa al Parlament -

Publicat el 17 de març de 2026 a les 13:30

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha dit que seria una "mala idea" que els pressupostos de la Generalitat no passessin el tràmit de les esmenes a la totalitat aquest divendres i no s'aprovessin fins al juny. Segons ell, això suposaria "costos per a la ciutadania", com el retard en el pagament de beques per a menjador escolar o els 50.000 ajuts per a lloguer. A més, ha considerat que si la majoria d'esquerres del Parlament no arriben a un acord, la gent enviarà aquests partits "a pastar fang", ja que no veuria "sentit" a seguir-los votant si no aproven mesures d'esquerres.

