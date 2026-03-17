Els Comuns veuen una «mala idea» no aprovar els pressupostos fins al juny

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha dit que seria una "mala idea" que els pressupostos de la Generalitat no passessin el tràmit de les esmenes a la totalitat aquest divendres i no s'aprovessin fins al juny. Segons ell, això suposaria "costos per a la ciutadania", com el retard en el pagament de beques per a menjador escolar o els 50.000 ajuts per a lloguer. A més, ha considerat que si la majoria d'esquerres del Parlament no arriben a un acord, la gent enviarà aquests partits "a pastar fang", ja que no veuria "sentit" a seguir-los votant si no aproven mesures d'esquerres.\r\n