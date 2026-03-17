17 de març de 2026

Política

La CUP veu la legislatura en «punt de no retorn» si fracassen els pressupostos

  • Xavier Pellicer i Dani Cornellà, diputats de la CUP, als passadissos del Parlament -

Publicat el 17 de març de 2026 a les 13:28
Actualitzat el 17 de març de 2026 a les 13:29

La CUP considera que el Govern ha situat la legislatura en un “punt de no retorn” amb la gestió dels pressupostos i avisa que tant si els retira com si són rebutjats al Parlament serà “un fracàs més que evident”. El diputat Xavier Pellicer ha defensat que els comptes no aporten “cap canvi ni transformació” i ha confirmat que els anticapitalistes mantindran l'esmena a la totalitat. Segons la CUP, l'executiu actua amb “arrogància” i “menysté” tant els socis com el conjunt del país en un moment marcat per la incertesa sobre l’aval parlamentari als comptes.

