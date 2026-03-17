La CUP veu la legislatura en «punt de no retorn» si fracassen els pressupostos

La CUP considera que el Govern ha situat la legislatura en un “punt de no retorn” amb la gestió dels pressupostos i avisa que tant si els retira com si són rebutjats al Parlament serà “un fracàs més que evident”. El diputat Xavier Pellicer ha defensat que els comptes no aporten “cap canvi ni transformació” i ha confirmat que els anticapitalistes mantindran l'esmena a la totalitat. Segons la CUP, l'executiu actua amb “arrogància” i “menysté” tant els socis com el conjunt del país en un moment marcat per la incertesa sobre l’aval parlamentari als comptes.\r\n