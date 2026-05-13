Florentino Pérez, un rei despullat en directe

Molts papers desendreçats, articles que buscava i no trobava al telèfon, un micròfon a tres quarts de quinze, atacs ad hominem a periodistes als qui sempre ha menyspreat, cancel·lar la subscripció de l'Abc en directe, intentar marxar dues vegades i tornar-hi... Tot això i més va ser la roda de premsa ahir al vespre de Florentino Pérez, el poderós i fins ara intocable president del Reial Madrid que moltes televisions van emetre en directe. Feia onze anys que, qui va ser batejat tant per adversaris com per lacais com "el ser superior" o "el rei Mides", no feia cap roda de premsa. I, atès el que es va veure i el que se n'escriurà, era comprensible.
Un discurs inconnex, comentaris misògins, acusacions de "dolents", de "lletjos" i d'"intel·lectuals del règim", o denúncies de lligues que un Barça "amb corrupció sistèmica" li ha robat a ell van dominar una compareixença plantejada per dir que convocava eleccions i que s'hi tornaria a presentar. Ho farà, va dir, "en defensa del club i dels socis" 26 anys després d'arribar a la presidència, de crear el Madrid dels Galàctics, de Cristiano Ronaldo, de la BBC, de Mourinho i guanyar set Champions però poques lligues i ara en un moment molt baix. La seva roda de premsa va ser el sainet que tancarà una temporada dolenta del club blanc, que en porta dues sense cap títol i que acaba marcada per les garrotades al vestuari la setmana de perdre la lliga al Camp Nou.
Florentino Pérez va quedar al descobert amb els seus fantasmes i va fer evident què li pot passar a algú embegut de poder i de 79 anys que es creu encara fort per anar contra tot i contra tothom. Algú que, per desgràcia per ell i per als qui en depenen, no té al seu costat, ni entre el personal de confiança ni entre els companys de junta i segurament tampoc entre els familiars, a ningú per frenar-lo o dir-li què és millor en cada moment. Li ha passat ara al president del Madrid, però també ho hem vist en polítics, artistes o empresaris que acumulen molt de poder o fama durant massa temps. No es pot fer una compareixença així, amb atacs surrealistes, repeticions i exhibint egolatria, autoritarisme i cap filtre o autocrítica. Els periodistes presents explicaven que les cares del personal del club eren un poema. Ningú que se l'apreciés una mica podia estar satisfet i ahir ni tan sols els mitjans més acòlits s'atrevien a defensar-ne les formes.
Pensàvem que amb Donald Trump ja ho havíem vist tot i que al món del futbol res superaria, en matèria de talls surrealistes que han acabat adquirint una vis còmica, la colèrica roda de premsa de Josep Lluís Núñez després de destituir Johan Cruyff. Florentino no ha volgut ser menys i ara vol resistir-se al seu final i seguir, amb el seu jo contra el món, al capdavant del principal club de la capital espanyola erigint-se en únic salvador possible.
Al món del futbol la passió i una piloteta que decideix entrar o no estan per damunt de la raó. Pérez se n'ha beneficiat i, a més, ha sabut gestionar el poder que li dona ser un gran empresari i el senyor d'un punt neuràlgic del poder que és la llotja del Bernabeu per fer-se respectar i espantar els adversaris de dins i de fora. Ahir es va posar en evidència, però, com va recordar una vegada darrere l'altra, el Madrid és, malgrat ell, dels seus socis (en això comparteix grandesa amb el Barça) i haurien de poder decidir. Però ara ningú pot amagar que, com a El vestit nou de l'emperador, el conte de Hans Christian Andersen, el rei va despullat.
Les reivindicacions dels docents són acceptades per part de la població. La manifestació multitudinària d'ahir al matí, però, també va deixar clar que a alguns barcelonins els molesta més que els carrers es tallin per una protesta laboral que per festejar la Lliga del Barça, tal com va passar dilluns amb la rua per l'Eixample. Alguns fins i tot es van enfrontar als manifestants. Un paral·lelisme en els recorreguts que evidencia encara més aquests fets. La protesta dels docents tampoc va estar exempta de turistes curiosos que feien fotografies i vídeos, com si fos una atracció més de la ciutat. I, com és habitual, algun despistat intentava demanar un taxi cap a l'aeroport enmig d'un carrer tallat, i al qual molt amablement els Mossos li havien d'indicar que havia d'anar-lo a buscar més avall.
"Continuarem explicant tot el que passi al club, encara que incomodi al seu president. Inclús encara que hagi decidit deixar de pagar la subscripció que el seu pare li va llegar". Així acaba l'editorial que, poc després de la compareixença de Florentino Pérez, va publicar el diari madrileny conservador Abc, el més atacat pel mandatari del club blanc. El rotatiu centenari havia afirmat hores abans que Florentino estava "cansat" donant a entendre que meditava plegar. Ho justificaven així: "'Estic cansat'. Res més. Ni malalties, ni especulacions mèdiques, ni insinuacions personals. Ell mateix va explicar que hi havia rumors sobre la seva salut. No l'Abc. L'assumpte rellevant no era aquest sinó un altre molt més evident: l'esgotament polític, institucional i fins a físic d'un dirigent sotmès des de fa anys a una pressió extraordinària".
Tan sols una de cada deu tesis doctorals a les universitats catalanes s'escriu en la nostra llengua, també les que redacten els doctorands del país. El Govern té una línia d'ajuts, que ahir publicava el DOGC, per incentivar que es publiquin més tesis doctorals en la nostra llengua. L'import màxim és de 1.000 euros i en podeu consultar aquí les bases per si ho voleu fer arribar a algú que l'estigui preparant o esteu en ple procés.
