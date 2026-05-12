El Barça estudia prendre accions legals contra Florentino

Tarda moguda al món del futbol. La roda de premsa del president del Reial Madrid, Florentino Pérez, ha provocat un incendi a Madrid i a xarxes, on les reaccions a les seves declaracions han convertit en trending topic les paraules "Reial Madrid" i la frase "no vaig a dimitir".
D'entre les seves frases més controvertides -a Nació hem fet un recull de les deu més destacades - una ha provocat la reacció legal del Barça. Com és habitual entre el madridisme, durant la roda de premsa també s'ha referit al cas Negreira, on ha afirmat que "el Barça sempre surt beneficiat", i l'ha definit com l'escàndol arbitral més gran dels últims temps.
Després d'aquestes declaracions, el club blaugrana s'ha sumat a les reaccions sobre la roda de premsa del president del Reial Madrid, però ho ha fet amb un comunicat oficial. "Informem que el nostre departament legal està estudiant detingudament les seves manifestacions i acusacions", expressen sobre les paraules de Florentino i expliquen que les estan analitzant per valorar "les pròximes passes a seguir".
El Barça deixa la porta oberta a prendre accions legals davant les acusacions del president del Reial Madrid i destaca que, una vegada feta l'anàlisi, "s’informarà adequadament dels posicionaments i decisions que es prenguin".
Una roda de premsa surrealista
Sota el mantra "el Madrid és dels seus socis", una frase que ha esgrimit en reiterades ocasions, Florentino ha deixat anar frases durant la roda de premsa d'aquest dimarts a la tarda com "he aconseguit futbol gratis per als nens d'Àfrica" al TJUE, ha carregat contra una periodista de l'ABC perquè "no sé ni si sap de futbol" o ha definit a Enrique Riquelme, possible candidat, empresari alacantí del sector energètic i de l'aigua, fundador i president del grup COX, i que ha mantingut converses amb Ignacio Galán, president executiu d'Iberdrola, com el que té "accent mexicà".
Els periodistes han demanat explicacions futbolístiques sobre el moment que travessa el Madrid, però el president del club s'ha negat a respondre les qüestions al·legant que no era el dia per parlar-ne. Tampoc ha volgut parlar sobre un possible canvi d'entrenador. Ha vingut a parlar del seu llibre: la suposada persecució mediàtica del Madrid que denuncia i la seva convocatòria d'eleccions, un fet que no es produïa des del 2006 -ja que no hi ha hagut candidats que volguessin fer ombra a Florentino, una situació que comença a canviar.