Florentino Pérez va acusar Iberdrola i Villarejo d'intentar assassinar-lo «amb un virus o un accident»

Encarem la recta final de les eleccions a la presidència del Reial Madrid que se celebraran aquest diumenge dia 7 de juny, entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. En el marc d'aquesta campanya electoral, RAC1 ha avançat uns àudios inèdits de la declaració de Florentino davant l'Audiència Nacional el novembre del 2019, en què el president del Reial Madrid acusa el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, i l'excomissari José Manuel Villarejo d'haver conspirat per assassinar-lo.
"Hi ha tres coses que m'han dit reiteradament", començava Florentino, "una, que el millor és fer-me desaparèixer amb un accident o amb un virus. No sabia que et podien fer desaparèixer amb un virus", afirmava davant del jutge. També va assegurar que s'havien plantejat difondre informació sobre suposats comptes bancaris en paradisos fiscals a l'estranger o atribuir-li un fill no reconegut, va dir entre riures i, afegeix: "Joder, alguna cosa hauré de fer".
La gravació correspon a la compareixença que Florentino Pérez va fer com a perjudicat en una investigació oberta arran de les seves denúncies contra Iberdrola i Villarejo. Ja en aquell moment, el president del Reial Madrid mantenia una llarga disputa empresarial i judicial amb Ignacio Sánchez Galán, una rivalitat que encara avui continua viva. De fet, a la ja històrica i esperpèntica roda de premsa del 12 de maig, Florentino va acusar Riquelme d'estar conxorxat amb Galán per arrabassar-li la presidència del Reial Madrid: "M'hauran de fer fora a trets", va arribar a afirmar davant dels mitjans.
La denúncia contra Iberdrola i Villarejo
Segons denunciava Florentino Pérez, Sánchez Galán hauria recorregut als serveis de Villarejo per investigar-lo i obtenir informació que pogués perjudicar-lo. De fet, el president madridista sostenia que l'objectiu era trobar escàndols o dades compromeses per desacreditar-lo públicament.
La denúncia va acabar a l'Audiència Nacional i va ser assumida pel jutge Manuel García-Castellón i, a petició del magistrat, la causa es va tramitar sota secret de sumari. Durant l'interrogatori, el president del Reial Madrid va arribar a descriure una reunió en què, segons ell, s'haurien valorat diferents fórmules per "desfer-se'n", vinculant directament el president d'Iberdrola amb les activitats de l'excomissari.
La declaració també inclou dures acusacions contra determinats periodistes i mitjans de comunicació, als qui acusa de voler-lo "pressionar" i "extorsionar". Assegura, però, que ell mai va cedir a aquests suposats intents de xantatge i que havia comentat la situació amb l'aleshores director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, qui assegura que és un amic personal que li havia recomanat "no preocupar-se pels dossiers" que presumptament elaborava Villarejo.
El cas Castor, en escena
L'interrogatori davant l'Audiència Nacional també va servir perquè Florentino Pérez es pronunciés sobre una altra de les grans controvèrsies que afectaven el seu entorn empresarial, la trama Castor. El projecte, impulsat per ACS, va quedar marcat pels més de 3.000 terratrèmols registrats el 2013 davant la costa de les Terres de l'Ebre i el nord del País Valencià.
Davant del jutge, el president del Reial Madrid va afirmar que no li estranyaria que "Iberdrola, que té molts diners en publicitat, ajudés a treure de context un cas com aquest". Florentino, a més, es va defensar i assegurant que el cas Castor "és un absurd, nosaltres no hi hem tingut res a veure" i, va afegir que "hi ha dues associacions que no tenen sentit perquè no es va perjudicar a ningú, algú les movia, i no tinc quasi cap dubte que era el senyor Villarejo".
Malgrat la contundència de les acusacions formulades per Florentino Pérez, la investigació no va acabar acreditant els fets denunciats i, després de tres anys d'indagacions, el jutge Manuel García-Castellón va acordar l'arxivament de la causa el 2022.