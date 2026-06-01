Feijóo formalitza l'oferta a Junts i PNB: moció de censura i eleccions immediates

Moció de censura i eleccions immediates. Aquesta és la proposta d'Alberto Núñez Feijóo a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez davant l'onada de casos de corrupció que afecten el PSOE i l'entorn del president. "Ofereixo decència i eleccions", ha dit en una entrevista a Telecinco. El líder del PP, que insinua la moció de censura però no s'atreveix a presentar-la perquè no té els vots necessaris, s'ha mostrat "optimista" pel fet que juntaires i nacionalistes bascos ja demanin eleccions a Sánchez, que insisteix que vol esgotar la legislatura fins al 2027.
Feijóo planteja, doncs, una moció de censura instrumental, de manera que, segons diu, serviria només per apartar Sánchez i convocar eleccions tot just arribar a la Moncloa. "184 diputats demanem eleccions anticipades i immediates", ha dit, incloent en l'equació els vots de Coalició Canària. "Si els que ho demanen són coherents, podem buscar una solució en poc temps", ha dit el cap de l'oposició. De moment, només tindria garantits els vots del PP i els de Vox, insuficients per tombar Sánchez.
Junts vol eleccions i considera que la legislatura està esgotada, però no vol sumar els seus vots a una coalició de PP i Vox. Fa uns dies, la líder del partit al Parlament, Mònica Sales, insistia que la moció de censura "no està sobre la taula" i que la responsabilitat de convocar eleccions és de Sánchez. El PNB defensa el mateix i demana posar el focus en el president del govern espanyol, no pas en la moció de censura. "La legislatura ha arribat al final", apuntava el líder del partit, Aitor Esteban.
Aquest cap de setmana, Sánchez ha demanat “temps” perquè les transformacions del seu govern “arrelin” i s’ha compromès a seguir fins al 2027 “i més enllà”. “Nosaltres no neguem els problemes, però no es pot negar el full de resultats. Fa vuit anys que avancem malgrat les dificultats i els problemes. Seguirem mantenint el full de ruta per seguir avançant fins al 2027 i més enllà, el que vulguin els espanyols”, ha exclamat en la cloenda del congrés de les Joventuts Socialistes.