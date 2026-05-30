«Visca el Barça i visca Catalunya»: Gordon, el nou fitxatge del Barça que parla català i és un apassionat de la lectura

Anthony Gordon ja és blaugrana. Després de l'oficialització del seu fitxatge, l'anglès ha començat a destapar-se i a donar-se a conèixer per aquells aficionats blaugrana que, potser, en sentir el seu nom per primera vegada, no sabien ni de qui els hi estaven parlant.
El davanter procedent del Newcastle arriba a can Barça per 70 milions d'euros més 10 en variables i, en la seva presentació, ja va sorprendre a tothom parlant un castellà més que correcte. Però això no és tot. Gordon, en un vídeo que el club ha penjat a xarxes, ja s'anima amb el català.
"Estic molt feliç", respon quan li pregunten què sap dir en llengua catalana, i afegeix: "Visca el Barça i visca Catalunya". Gordon, que respon a les ja típiques preguntes ràpides, fa un perfil ràpid de qui és per aquells que no el coneguin.
A banda de dir el nom complet, Anthony Michael Gordon; l'edat, 25 anys; o la posició en què juga, extrem esquerre o davanter centre; explica una de les seves passions: la lectura. "Llegeixo molt", diu, i afegeix: "He perdut el compte dels que he llegit i espero llegir-ne molts més".
Per acabar de robar els cors dels culers, l'anglès, preguntat per com li diria a un club de lectura del vestidor del Barça, contesta: "Club de lectura de Catalunya". Anthony Gordon acaba d'arribar i serà el seu rendiment el que marqui si val, o no, el preu que el Barça ha pagat per ell, però el futbolista està deixat clar des del primer moment que jugar de blaugrana és el seu somni i que sap perfectament la idiosincràsia del club on arriba.