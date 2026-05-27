Alexia Putellas s'acomiada del Barça al Johan Cruyff: «Les llegendes no marxen mai»

Alexia Putellas ja no tornarà a jugar amb la camiseta del Barça. Ara sí. La reina ha jugat aquest dimecres el seu últim partit amb el club a l'estadi Johan Cruyff. Les blaugrana han guanyat 2-1 a la Reial Societat amb els gols de Claudia Pina i d'Aitana en un matx que, més enllà de ser l'últim que disputen a casa aquesta temporada, ha sigut especialment emotiu per la marxa de Putellas. Amb 14 temporades, 30 títols i 2 pilotes d’or a l'esquena, la capitana va fer públic aquesta mateixa setmana la notícia que ningú volia sentir: deixa el club per marxar al London City Lionesses.
El partit ha començat, en efecte, amb les jugadores de la Reial Societat fent un passadís a les del Barça, que han entrat encapçalades per la seva eterna capitana. Des del primer minut, els assistents al Johan Cruyff han lluït pancartes elogiant Putellas amb missatges com "Arbi no pites el final, que se nos va" o "Alexia és Barça. Barça és Alexia". Les ovacions han sigut constants i repetitives al llarg de tot el partit, que s'ha viscut com una festa per acomiadar la jugadora, així com per celebrar l'extraordinària temporada de l'equip, que s'ha endut la Champions, la Copa, la Lliga i la Supercopa.
Al minut 80, la capitana ha sortit del camp amb un somriure a la boca i acompanyada un cop més dels càntics del públic, que l'ha aplaudit durant diversos minuts. També les jugadores -tant les seves companyes com les de la Reial Societat- li han tornat a fer un passadís, sumant-se així a l'agraïment i admiració que els culers sempre tindran cap a Putellas per haver obert el camí a tantíssimes nenes que avui poden somiar a convertir-se en ella.
Si bé encara no s'ha confirmat, també se sospita que aquest ha estat l'últim partit de jugadores Ona Batlle, Mapi i Marta Torrejón. Totes tres han rebut també l'escalf dels assistents en diverses ocasions.
Un agraïment etern
Un cop acabat el partit, ha arribat el moment d'acomiadar la reina com toca. Pere Romeu, l'entrenador de les del Barça, ha sigut el primer a agafar el micròfon i dirigir-se a l'afició: "Si aquest equip té tants èxits és perquè té grandíssimes futbolistes, però també una grandíssima afició". Romeu ha estat breu i concís, i ràpidament ha donat pas a la capitana de l'equip. Abans de sentir les darreres paraules de Putellas, jugadores i afició han tornat a veure el vídeo amb què va anunciar que marxava del club, mentre a la grada s'ha desplegat una gran pancarta que deia "Les llegendes no marxen mai".
"Moltíssimes gràcies", ha dit en primer lloc. Després de l'acte de comiat institucional d'aquest matí al Camp Nou, Putellas tenia clar que aquest era el moment de donar les gràcies a l'afició: "Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici, i als que no han cregut també, perquè ens han empès al nivell que tenim ara mateix". "Tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Hem viscut nits increïbles i que seran inesborrables a la meva ment. Ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada que l'any que ve estarà empenyent i gaudint d'aquest magnífic equip. Estic segura que tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que està fent història dins i fora del camp", ha afegit emocionada.
Abans de marxar, però, Putellas tenia clar què era l'últim que volia fer amb la camiseta del Barça: "No volia que això fos trist. L'últim que vull fer com a jugadora culer és cantar amb tots vosaltres: Un dia de partit...". Després de cantar i ballar un dels himnes del club, la jugadora s'ha acomiadat, oficialment, del Barça: "Visca el Barça i visca Catalunya".