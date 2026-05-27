El Barça s'acomiada d'Alexia Putellas abans del seu últim partit: «Aquest és el teu llegat i el teu pare estaria orgullós»

Alexia Putellas tanca una etapa històrica després de 14 anys al Barça en un acte institucional de comiat conduït per la presentadora Marta Torné en què han participat els i les jugadores del club, així com exjugadors de l'entorn de Putellas, el president Joan Laporta, i el president en funcions del Barça Rafa Yuste.
L'acte, abans del seu últim partit aquest dimecres contra la Real Sociedad, ha començat amb el vídeo que Putellas va publicar a les seves xarxes socials aquest dimarts per comunicar la seva marxa del club amb la Rosalía de fons. Així, va informar els culers que no renovaria el contracte deixant el club després de 14 temporades, 30 títols i 2 pilotes d’or a l'esquena.
Missatges dels jugadors i exjugadors del club
L’acte de comiat ha comptat amb la presència de tota la plantilla del primer equip femení, el cos tècnic, membres de la junta directiva i també familiars. Entre els assistents destacaven figures rellevants com l’excapità Carles Puyol i Xavi Llorens, el seu primer entrenador al club i qui ha definit a Putellas com una jugadora "compromesa amb el futbol femení i amb el Barça".
Després d'aquesta intervenció, s'ha projectat un vídeo en què han aparegut missatges de llegendes i actuals jugadors del Barça masculí com Stoichkov, Carles Puyol, Busquets, Iniesta, Raphinha o Pedri. A continuació, les seves companyes d'equip, també han deixat missatges que han emocionat l'excapitana. "Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Allà on vagi, que encara no ho sé, sé que no hi haurà aquestes companyes, aquest staff, aquestes persones, aquesta afició. Això sempre formarà part de mi", ha dit entre llàgrimes Putellas.
El missatge de Laporta tampoc podia faltar en aquest emotiu comiat. "Tens les portes obertes del club, que sempre serà casa teva", li ha dit el president del club a l'exjugadora. "Aquest és el teu llegat i estic segur que el teu pare estaria orgullós", ha afegit Laporta en referència al seu pare, Jaume Putellas, que va morir sobtadament quan ella tenia 18 anys i que es va convertir en una figura molt important per a la futbolista durant la seva carrera al Barça.
Un missatge per a les noves generacions
Putellas ha remarcat la importància d'impulsar el talent en les noves generacions del Barça: "Elles es menjaran el món. Són increïbles. Ja els he dit que espero que en 10 anys es recordin de mi. No passa res per reconèixer que quan t'has esgotat o buidat, has d'aixecar la mà. Però quan estàs aquí has de donar el 100%".
Un futur dins del Barça
"Sé que allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, aquest staff, aquest estadi ni aquesta afició, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi", ha dit entre llàgrimes Putellas, qui ara té tot l'estiu per davant per triar cap a on dirigirà la seva carrera professional. Tot apunta que anirà cap a la feina que fa des de fa dos anys a la seva fundació, Eleven Foundation. "M'agradaria anunciar que en un futur el Barça i jo obrirem una acadèmia per a ajudar a més de 400 nenes que no tenen facilitats per accedir al futbol", ha destacat l'exjugadora de l'equip sobre els pròxims passos.
D'altra banda, Putellas ha deixat a un costat la idea de ser entrenadora del club, "ara no penso en el futur, m'he pogut buidar després de 14 anys donant-ho tot", subratlla sobre els motius de la seva marxa que, expressa, "és el millor final que em podia imaginar".