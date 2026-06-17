El Barça exigeix a la Lliga, la Federació i els àrbitres actuar davant les declaracions de Florentino Pérez

El FC Barcelona exigeix a la Lliga, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i el Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) que actuïn davant les declaracions del president del Reial Madrid, Florentino Pérez, del passat 12 i 13 de maig. Segons han explicat a través d'un comunicat, el club ha enviat avui una carta formal als presidents Javier Tebas, Rafael Louzán i Francisco Soto per demanar-los que defensin "la reputació dels seus organismes". El Barça considera que les manifestacions de Pérez són "falses" i que "atempten greument contra l’honorabilitat i imatge de la competició de Lliga en Primera Divisió així com contra l’estament arbitral". Per això, el club exigeix que s'adoptin "urgentment" les mesures "associatives i judicials oportunes contra el president del Madrid.\r\n