Lluita a contrarellotge contra els incendis de la Vall d'Uixó i Castella abans de la quarta onada de calor

"Hores difícils i complexes". Les paraules de Pedro Sánchez des del Punt de Comandament Avançat de la Vall d'Uixó per descriure els instants previs a l'inici de la quarta onada de calor de l'estiu a l'Estat són també les dels diferents caps de bombers que treballen a contrarellotge per estabilitzar les flames a Castelló i a Castella. Ja aquest dimarts es dispararan les temperatures, però els pics de calor arribaran dimecres i dijous, i les condicions meteorològiques tornaran a complicar les tasques després de dies marcats per les fortes ratxes de vent.
A la Vall d'Uixó, l'incendi ja ha afectat 8.500 hectàrees i té un perímetre aproximat de 67 quilòmetres, segons les últimes estimacions de la Generalitat Valenciana. En total, unes 16.000 persones de 18 municipis continuen evacuades, tot i que només unes 700 romanen als centres habilitats i alguns veïns ja han pogut tornar a casa aquest dimarts. Les 64.000 persones que estaven confinades a Onda, la Vall d'Uixó i Betxí s'han pogut desconfinar després d'una nit d'avenços.
Amb tot, el director tècnic del Lloc de Comandament Avançat, Antonio Rodrigo, s'ha mostrat esperançat i ha celebrat que estan contenint bé l'avenç de les flames, tot i advertir que encara no es pot posar data a la seva estabilització. I, abans de l'onada de calor, aquest dimarts s'obre una finestra d'oportunitat per millorar la situació, ja que la humitat relativa podria arribar al 80%.
D'altra banda, els incendis de Castella ja sumen més de 77.000 hectàrees cremades i són els més greus per extensió des que hi ha registres a l'Estat. Tot i les tasques dels diversos cossos de bombers i de la Unitat Militar d'Emergències (UME), coordinats pel Ministeri de l'Interior després que Isabel Díaz Ayuso hagi sol·licitat la declaració d'emergència nacional, el vent ha dificultat els treballs dels diversos cossos coordinats aquest dilluns i han allunyat l'objectiu de l'estabilització.
Al centre de la península Ibèrica, contràriament a l'interior de Castelló, aquest dimarts les condicions continuaran empitjorant. Tot plegat, mentre hi ha prop de 90.000 persones desallotjades o confinades i diverses carreteres tallades o amb restriccions importants. "La meteorologia no ajuda en cap sentit", lamentava Fernando Grande-Marlaska aquest dilluns des del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències (CECOD) a Navalcarnero, una queixa que fan seva totes les institucions i cossos involucrats.
El Govern hi enviarà reforços dels Bombers de la Generalitat
Al seu torn, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimarts sortiran dos combois dels Bombers per donar suport en l’extinció dels incendis forestals: un des de Lleida cap a Madrid i un altre des d’Amposta cap a la Vall d’Uixó, que comptaran amb 27 agents cadascun: "Davant el foc, cooperació i resposta compartida. Catalunya està compromesa a ajudar en tot allò que pugui", ha deixat clar el cap de l'executiu català.
En total, els incendis ja han afectat més de 170.000 hectàrees a tot l'Estat, un registre que multiplica per sis el del 2025 en aquest període de l'any. I, mentrestant, aquest dimarts arriba la quarta onada de calor de l'estiu, amb un risc d'incendi màxim a tot l'Estat. "Demanem molta precaució a la ciutadania", ha dit la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, a RNE.
L'incendi de la Gironda podria trigar mesos a deixar de cremar
D'altra banda, al nord dels Pirineus, el foc de la Gironda continua avançant cap a la ciutat de Bordeus i ja ha afectat 42.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar, com a mínim, 250.000 persones. També és l'incendi més gran registrat mai a França i ha deixat 75 bombers ferits. De moment, però, el desallotjament de Bordeus no està contemplat. Des de l'Elisi, a més, avisen que les tasques d'extinció podrien trigar fins i tot mesos, tot i que són més optimistes que fa uns dies pel que fa a l'expansió de les flames.