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Desallotgen l’FNAC de la Rambla de Barcelona per l’incendi d’un transformador

Societat

  • L'entrada d'un FNAC -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 d’agost de 2026 a les 18:25

L’FNAC de la Rambla de Barcelona ha estat desallotjat aquest dilluns després que s’incendiés un transformador elèctric que ha generat fum a l’establiment. Quan els Bomebrs han arribat al lloc dels fets l'evacuació ja s'havia completat i no hi ha hagut persones ferides.

La incidència també ha obligat a tallar la Rambla en aquest tram. A més, s’han tancat els accessos de l’estació de Catalunya de la línia 3 del metro situats entre Pelai i la Rambla. Els efectius treballen per controlar la situació i garantir la seguretat de la zona.

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