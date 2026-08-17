Desallotgen l’FNAC de la Rambla de Barcelona per l’incendi d’un transformador

L’FNAC de la Rambla de Barcelona ha estat desallotjat aquest dilluns després que s’incendiés un transformador elèctric que ha generat fum a l’establiment. Quan els Bomebrs han arribat al lloc dels fets l'evacuació ja s'havia completat i no hi ha hagut persones ferides.\r\n\r\nLa incidència també ha obligat a tallar la Rambla en aquest tram. A més, s’han tancat els accessos de l’estació de Catalunya de la línia 3 del metro situats entre Pelai i la Rambla. Els efectius treballen per controlar la situació i garantir la seguretat de la zona.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nL'homenatge a les víctimes del 17-A a Barcelona pressiona el Congrés per la investigació dels atemptats ACN\r\n\r\n