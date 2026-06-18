Junts demana explicacions a Niubó i Vila per la incorporació d'un regidor del PSC contrari a la unitat de la llengua

La decisió del Departament d'Educació de nomenar properament Víctor García Correas perquè s'incorpori a la Secretaria de Millora Educativa porta cua. Segons ha pogut saber Nació, Junts ha registrat aquest dijous dues preguntes parlamentàries perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, donin explicacions sobre aquest fitxatge, que segons el partit no reuneix les condicions per assumir un càrrec dins de la conselleria. García Correas va protagonitzar una polèmica fa uns mesos quan va negar la unitat de la llengua i va criticar el model d'immersió lingüística perquè es feia massa poc castellà. Després, es va disculpar per les seves paraules i va rectificar.
Sigui com sigui, Junts vol saber quins criteris s'han tingut en compte per tirar aquest perfil com a coordinador de Projectes Estratègics a la Secretaria de Millora Educativa, dirigida per Ignasi Giménez. Així, demanen a Niubó si és una decisió "personal" seva i si considera adequat que, tenint en compte les seves declaracions, García Correas és la persona "adequada per ocupar responsabilitats dins de la Secretaria de Millora Educativa, que té entre altres funcions "impulsar el coneixement i l'ús de diferents llengües al sistema educatiu català". En aquest sentit, el partit qüestiona que reuneixi els "requisits indispensables" per defensar el model d'escola catalana i tirar endavant les mesures previstes al Pacte Nacional per la Llengua, algunes de les quals recauen en el Departament d'Educació.
L'altra pregunta es dirigeix al conseller Francesc Xavier Vila. En aquest cas, Junts pregunta al conseller què en pensa de la decisió de fitxar l'encara tinent d'alcaldia de Rubí, tenint en compte que va negar la unitat de la llengua, va posar en dubte el model d'immersió, i el mateix conseller va esmenar a través de "X" aquestes declaracions. El partit també pregunta si Vila creu que un llicenciat en Filologia Hispànica que creu que la unitat de la llengua representa una actitud "protoimperialista" pot assumir responsabilitats dins del Departament d'Educació i impulsar les mesures del Pacte Nacional per la Llengua. Junts és molt crític amb aquest Pacte i no s'hi ha sumat. L'entesa si que la subscriuen el PSC, ERC, els Comuns, els agents econòmics i socials, i entitats com Òmnium o Plataforma per la Llengua.
Està previst que García Correas renunciï al càrrec com a regidor del PSC a l'Ajuntament de Rubí al ple del 22 de juny, pas previ perquè es pugui signar el nomenament per part d'Educació. Fonts d'Educació expliquen que no és un càrrec de confiança, sinó que es tracta d'un tècnic docent que ha superat un procés d'incorporació a l'administració.
La polèmica va esclatar al febrer, per unes declaracions en què negava que català, valencià i mallorquí fossin la mateixa llengua, i deia que defensar-ho era una actitud "protoimperialista". Anys abans, el 2019, havia qüestionat el model d'immersió perquè es feia massa poc castellà. Amb el rebombori, va escriure una carta per disculpar-se i va admetre que havia estat "poc encertat". "Volia referir-me, amb poca fortuna, a les varietats dialectals del català", va dir. També va assegurar que el català és "el centre de gravetat" de l'escola catalana i es va comprometre a promoure la llengua per protegir-la i fer-la més forta.