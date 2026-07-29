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Isabel Díaz Ayuso acusa el govern espanyol de «comprar eleccions» a Catalunya

Política

  • Isabel Díaz Ayuso, aquest dimecres en roda de premsa -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 14:44

Isabel Díaz Ayuso aprofita la mínima ocasió per utilitzar Catalunya per atacar el govern espanyol, ara amb el finançament pel mig. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha celebrat l’ajornament del Consell de Política Fiscal i Financera a setembre davant la falta “d’informació” que criticava el PP. “Em temo que es volien prendre decisions escandaloses per comprar eleccions a Catalunya”, ha apuntat en una roda de premsa aquest dimecres. La presidenta madrilenya també ha dit que no és moment d’abordar aquest model davant “la situació dantesca” que viuen moltes comunitats a causa dels incendis i que espera poder-ho negociar més endavant amb “llei, ordre i rigor”. “Ara mateix no és moment per prendre decisions que comprometen a totes les comunitats”, ha afegit.

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