Els 53 nous municipis on es limiten els preus dels lloguers

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha revisat la llista de municipis inclosos a la zona de mercat residencial tensat on aplica topalls màxims al preu del lloguer. La mesura, aprovada al Parlament el 2024 i que caducava el 2027, ara tindrà vigència fins al 2028 i inclou 53 nous pobles i ciutats, alhora que n'exclou uns altres 22 on les condicions han millorat.
Amb tot, es mantenen dins la zona 118 municipis que ja estaven inclosos, amb una població total de 5.919.365 persones, el 72,9% de Catalunya. D'altra banda, 22 municipis que es consideraven tensos, amb una població conjunta de 634.171 persones, han aconseguit complir les condicions que els permeten sortir-ne i no es prorroguen, mentre que la revisió de la resta ha permès detectar-ne 53, amb una població conjunta de 255.751 persones, que ara sí que compleixen les condicions de tensió dels mercats de compravenda o de lloguer.
En conjunt, el nombre de municipis inclosos a la zona de mercat residencial tensat passa de 271 a 302, mentre que el nombre de persones que viuen en municipis amb mercat residencial tens s’ha reduït de 7 milions de persones a 6,1 milions. Tot i l'ampliació, 634.171 persones han deixat de viure en municipis de mercat tens, mentre que 255.751 han passat a residir en alguna localitat que ara sí que reuneix les condicions. La consellera Sílvia Paneque ha valorat que “això demostra que el mecanisme del topall de preus del lloguer funciona a l’hora de contenir l’alça de preus" i ha completat la fórmula amb l'impuls a la construcció de més habitatge públic de lloguer i més ajudes directes.
Els municipis que entren a la zona de mercat residencial tensat
El 2024, el Govern va aprovar dues declaracions de zones de mercat residencial tens que van acabar englobant 271 municipis, però la llei estatal pel dret a l’habitatge indica que tenen una vigència de tres anys, prorrogable any a any més un cop exhaurit el primer termini, tal com s'ha fet ara. Per demanar la pròrroga, s’ha de revisar si els municipis inclosos continuen complint els terminis o si es pot excloure algun, així com si n'hi ha altres que ara sí que s'hi poden incloure. És el cas d'aquestes 53 ciutats i pobles:
- Agramunt (Lleida)
- Montferrer i Castellbò (Alt Pirineu i Aran)
- St. Iscle de Vallalta (Barcelona)
- Bàscara (Comarques Gironines)
- El Montmell (Penedès)
- St. Joan de les Abadesses (Comarques Gironines)
- Bellvei (Penedès)
- Navarcles (Catalunya Central)
- St. Joan les Fonts (Comarques Gironines)
- Callús (Catalunya Central)
- Osor (Comarques Gironines)
- St. Martí de Centelles (Catalunya Central)
- Camarles (Terres de l’Ebre)
- Palau-sator (Comarques Gironines)
- St. Vicenç de Castellet (Catalunya Central)
- Campdevànol (Comarques Gironines)
- El Pla de Sta. Maria (Tarragona)
- Sta. Eugènia de Berga (Catalunya Central)
- Capellades (Penedès)
- La Pobla de Mafumet (Tarragona)
- Sta. Margarida i els Monjos (Penedès)
- Cardona (Catalunya Central)
- La Pobla de Segur (Alt Pirineu i Aran)
- Torà (Catalunya Central)
- Castellbell i el Vilar (Catalunya Central)
- El Port de la Selva (Comarques Gironines)
- Tordera (Barcelona)
- Constantí (Tarragona)
- Prats i Sansor (Alt Pirineu i Aran)
- Torrefarrera (Lleida)
- Crespià (Comarques Gironines)
- Les Preses (Comarques Gironines)
- Ullà (Comarques Gironines)
- L’Espluga de Francolí (Tarragona)
- Ribera d’Urgellet (Alt Pirineu i Aran)
- Vallfogona de Balaguer (Lleida)
- Figaró-Montmany (Barcelona)
- Rosselló (Lleida)
- Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona)
- Els Hostalets de Pierola (Penedès)
- Sallent (Catalunya Central)
- Vilalba Sasserra (Barcelona)
- La Jonquera (Comarques Gironines)
- Salomó (Tarragona)
- Vila-seca (Tarragona)
- Llagostera (Comarques Gironines)
- St. Andreu de la Barca (Barcelona)
- Madremanya (Comarques Gironines)
- St. Feliu de Pallerols (Comarques Gironines)
- Martorell (Barcelona)
- St. Gregori (Comarques Gironines)
- Masllorenç (Penedès)
- St. Hilari Sacalm (Comarques Gironines)
Els municipis que en queden exclosos
Pel mateix contingut de la llei estatal pel dret a l’habitatge, hi ha 22 municipis que han quedat exclosos de la zona de mercat residencial i que deixaran de tenir topalls al lloguer. Són els següents:
- Banyoles (Comarques Gironines)
- Figueres (Comarques Gironines)
- Parets del Vallès (Barcelona)
- Berga (Catalunya Central)
- Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
- Reus (Tarragona)
- Cabrera de Mar (Barcelona)
- Granollers (Barcelona)
- St. Climent de Llobregat (Barcelona)
- Caldes d’Estrac (Barcelona)
- Guissona (Lleida)
- St. Fruitós de Bages (Catalunya Central)
- Calldetenes (Catalunya Central)
- Lleida (Lleida)
- Sta. Margarida de Montbui (Penedès)
- Canovelles (Barcelona)
- Mollet del Vallès (Barcelona)
- Tortosa (Terres de l’Ebre)
- Cervelló (Barcelona)
- Montmeló (Barcelona)
- Cervera (Lleida)
- El Papiol (Barcelona)