L'incendi del País Valencià supera les 10.000 hectàrees després de cinc dies

L'incendi que es va declarar dissabte passat a la Vall d'Uixó, a Castelló, ja ha cremat 10.000 hectàrees i continua actiu i fora de control cinc dies després. Les flames han obligat a desallotjar un total de 16.000 persones de 18 municipis, però l'avenç lent de les últimes hores ha permès a unes 6.000 tornar als seus domicilis. Tot plegat, el dia que comença la quarta onada de calor de l'estiu, amb unes condicions meteorològiques molt desfavorables per a les tasques dels bombers.
La previsió és més optimista a Castella, on la situació és "raonablement positiva" i "es pot estar una mica més tranquil", tal com ho ha expressat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, aquest dimarts al vespre. Els diversos equips de bombers coordinats pel mateix Ministeri de l'Interior després que Isabel Díaz Ayuso sol·licités la declaració d'emergència nacional estan satisfets amb les feines a contrarellotge de les darreres jornades i asseguren que arriben a l'onada de calor en condicions favorables, tot i que tampoc poden donar els incendis al centre de la península Ibèrica per estabilitzats. Amb tot, ja hi ha 77.000 hectàrees cremades.
I, a la Gironda, a l'altra banda dels Pirineus, els bombers francesos celebren que el perímetre es manté estable i que les revifades es produeixen en zones ja cremades. Això és important perquè la gran preocupació de l'Elisi és que l'incendi arribi a Bordeus, tot i que el desallotjament de la ciutat no està contemplat. De fet, unes 60.000 persones ja han pogut tornar a casa, mentre que unes altres 160.000 continuen desallotjades, amb 42.000 hectàrees afectades.
L'incendi a la Vall d'Uixó, el que preocupa més
Amb tot, és a Castelló on afronten la jornada d'aquest dimecres amb més preocupació, ja que l'estabilització queda lluny i la inversió tèrmica intermitent dificulta l'actuació dels bombers. Tal com ha explicat el bomber de la Diputació Fernando Pérez a la sortida de l'última reunió del Cecopi d'aquest dimarts, quan hi ha inversió tèrmica, es produeix un efecte similar a tapar l'incendi i atrapar-hi el fum, la qual cosa impedeix l'entrada d'oxigen i ofega l'incendi. El problema arriba quan es destapa, moment en què es poden produir rebrots violents i la integritat dels agents queda en perill. A més, genera condicions desfavorables per l'actuació dels avions de bombers.
Optimisme a Castella: "La situació és positiva"
A Castella, en canvi, l'incendi a la serra oest de Madrid s'ha mantingut sense reproduccions durant tota la nit d'aquest dimarts i el perímetre del conjunt dels focs no creix des de fa hores. Això fa que l'objectiu de l'estabilització quedi més a prop, tot i l'onada de calor que comença aquest dimecres.