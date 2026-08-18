Mor Ernest Sena, exdirector de l’Institut Català de Finances

Ernest Sena Calabuig, economista i històric dirigent valencianista, ha mort aquesta matinada a València als 80 anys. Nascut a Russafa el 1946, va ser director de l’Institut Català de Finances entre 1993 i 2004, el banc públic català i, entre 2005 i 2011, síndic de comptes de Catalunya, l'òrgan públic que revisa i controla els comptes i les despeses de la Generalitat i dels ajuntaments catalans.\r\n\r\nSena va tenir un paper destacat en el valencianisme democràtic: va ser dirigent de la Unió Democràtica del País Valencià i impulsor del setmanari Valencia Semanal. També va ser el primer director general d’Economia del Consell del País Valencià, el 1978, i va treballar en diversos serveis d’estudis econòmics i mitjans de comunicació del país.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\n\r\nREPORTATGE\r\n\r\nLorca, 90 anys d'un assassinat sense reparar Bernat Castanyer Colomer\r\n\r\n