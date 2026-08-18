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Mor Ernest Sena, exdirector de l’Institut Català de Finances

Societat

  • Ernest Sena prenent possessió a l'ICF en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 18 d’agost de 2026 a les 11:38
Actualitzat el 18 d’agost de 2026 a les 11:48

Ernest Sena Calabuig, economista i històric dirigent valencianista, ha mort aquesta matinada a València als 80 anys. Nascut a Russafa el 1946, va ser director de l’Institut Català de Finances entre 1993 i 2004, el banc públic català i, entre 2005 i 2011, síndic de comptes de Catalunya, l'òrgan públic que revisa i controla els comptes i les despeses de la Generalitat i dels ajuntaments catalans.

Sena va tenir un paper destacat en el valencianisme democràtic: va ser dirigent de la Unió Democràtica del País Valencià i impulsor del setmanari Valencia Semanal. També va ser el primer director general d’Economia del Consell del País Valencià, el 1978, i va treballar en diversos serveis d’estudis econòmics i mitjans de comunicació del país.

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