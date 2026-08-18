L'actriu catalana Assumpta Serna ha denunciat la lentitud del sistema dels serveis de dependència del Departament de Drets Socials i Inclusió a través d'un vídeo a les xarxes, que ja té més de 27 mil likes i que ha desencadenat una onada de solidaritat. En concret, Serena s'ha referit al procés oficial mitjançant el qual l'administració pública acredita que una persona ha perdut la seva autonomia física, mental o sensorial (per edat, malaltia o discapacitat) i necessita ajuda constant per realitzar les tasques bàsiques de la seva vida diària. "Són persones catalanes que han treballat tota la vida i que les tracten com una càrrega quan més ho necessiten", ha explicat en un vídeo.
La problemàtica es va originar arran del retard que va patir la petició ajuda per la seva mare, una senyora de 100 anys. Es tracta, a més, de la segona vegada que es troba en aquesta situació, que ja va experimentar amb el seu difunt pare, fa prop de deu anys. L'actriu, a més, ha explicat que ha presentat una queixa al Consorci de Serveis Socials de Barcelona queixant-se que els donaven una quantitat d'hores d'assistència insuficients. "Ens donen 64 hores al mes per una persona que en necessita 24 al dia", afirma.
Serena ha incidit en els criteris que regulen les les prestacions econòmiques per contractar personal de cures i n'ha criticat la lentitud i la "manca d'ètica" del Departament. "Si contractes un cuidador directament no et donen cap prestació, t'obliguen a fer-ho a través d'empreses recomanades que tampoc tenen la titulació requerida", exposa.
Serena ha fet un crit d'alerta a la ciutadania i les institucions explicant el cas i ha convidat a tothom a compartir les seves queixes i a fer-les arribar, també a les xarxes del Departament. A tot plegat se li afegeix la circumstància que bona part de les oficines d'atenció de Servei Socials a la capital catalana estan tancades el mes d'agost, fet que Serena no entén. "És una qüestió de vida o mort per a moltes persones grans", diu l'actriu al vídeo.
De moment, més de mil persones ja han respost el formulari en el qual calia identificar-se amb el DNI (si ho desitjaven) i respondre qüestions relacionades amb la seva petició de dependència amb l'objectiu de saber quins contratemps havien tingut i quant havien trigat en obtenir una resposta. Més de la meitat també asseguren que se'ls han atorgat un nombre d'hores d'ajuda que, segons consideren, es queden curtes.
El Departament de Drets Socials i Inclusió, segons ha informat La Vanguàrdia, ja està al corrent de la situació i espera poder pal·liar aquest problema global amb la inversió del 25 milions d'euros que va anunciar aquest any per incorporar 200 professionals i agilitzar el procés de resolució de sol·licituds, que anirà acompanyat d'una millora de les eines tecnològiques que s'utilitzen fins ara.