Què sabem i què no de l'incendi en una fàbrica de Mataró

Els Bombers treballen en un incendi a una fàbrica de Mataró que ha generat una gran columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat i del Maresme. Les tasques d'extinció continuen operatives, però què sabem del cert de la situació del foc i quines incògnites queden?
Quan i on s'ha declarat l'incendi?
El foc s'ha declarat a les 12.30 hores en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes de Mataró, a tocar de la zona del Rengle. L'incendi afecta l’aïllament d’un dels extrems de la coberta de la nau, situada al carrer de l’Overlocaire, i, a hores d’ara, no consten persones ferides. Tampoc no s’ha pogut concretar el punt exacte on s’ha iniciat el foc ni les causes que l’han provocat. El 112 ha rebut 73 trucades relacionades amb l'incendi, segons han informat els serveis d’emergències.
Com treballen els Bombers per extingir el foc?
Els Bombers han mobilitzat tretze dotacions i treballen principalment des de l’exterior, amb l’autoescala, per atacar el foc a la zona de la coberta. La marinada, però, està complicant les tasques d'extinció. Paral·lelament, un binomi ha accedit a l’interior de la nau per fer-hi comprovacions i valorar l’evolució de l’incendi.
Quines afectacions ha generat l'incendi?
Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de l’empresa s’han autoevacuat. Protecció Civil també ha decidit confinar una escola situada aproximadament un quilòmetre al nord de la nau per evitar que la fumera pugui provocar afectacions entre els alumnes i el personal del centre.
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla especial d’emergències per risc químic de Catalunya, el Procicat, i recomana a la població que, en cas de notar molèsties per la presència de fum, tanqui portes i finestres i eviti exposar-se a la fumera. L’incendi també ha provocat afectacions a la circulació viària a l’entorn de la zona industrial. En concret, s’ha tallat la Via Sèrgia i la sortida de la C-31D, corresponent al ramal de la sortida Mataró Sud que desemboca al carrer de la Bobinadora. Les autoritats han demanat evitar la zona i seguir en tot moment les indicacions dels agents de trànsit mentre es mantinguin les tasques d’extinció.