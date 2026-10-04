L’espai de Sumar mutarà en Front Ampli i triarà cap de llista el 17 d’octubre

L’espai polític de Sumar anunciarà el pròxim 17 d’octubre la seva nova marca, Front Ampli, i el nom de la persona que encapçalarà la candidatura a les pròximes eleccions espanyoles. Tal com explica elDiario.es, aquest diumenge, representants d'Izquierda Unida (IU), Comuns, Más Madrid i Moviment Sumar han mantingut una reunió telemàtica per accelerar unes negociacions que s’allarguen des de fa mesos.
La decisió arriba en plena incertesa sobre un possible avançament electoral després que el Congrés, amb els vots contraris de Junts, Vox i PP, tombés divendres els dos decrets d'habitatge. Fonts de Sumar asseguren que l’espai està "preparat" per afrontar unes eleccions i les formacions d'esquerres es consideren "imprescindibles" per revalidar "quatre anys més de govern progressista".
Un candidat encara per decidir
La incògnita principal continua sent qui liderarà el Front Ampli; entre els noms que han aparegut en les negociacions hi ha els dels ministres Ernest Urtasun i Mónica García, així com el de l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau. D'altra banda, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, que es considerat una figura que aglutina "un suport transversal" dins l’espai, continua descartant encapçalar la candidatura.
La data prevista per presentar la candidatura és el 17 d’octubre, però podria variar si Sánchez finalment decidís convocar eleccions anticipades per al 29 de novembre; ja que la convocatòria s’hauria de publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el dimarts 6 d’octubre. A partir d’aquí, les formacions disposarien de deu dies per registrar les coalicions electorals i haurien de presentar, per tant, un candidat abans del 16 d’octubre.
La unió amb Podem, encara una incògnita
Les quatre formacions han evitat pronunciar-se sobre la proposta de primàries obertes que Podem va plantejar fa tres setmanes per escollir les llistes d’una candidatura unitària. La iniciativa genera diferències internes i mentre sectors d’IU no la veuen amb mals ulls, Més Madrid s’hi oposa. Si no hi hagués acord amb els de Podem, tant la nova marca com la persona que encapçalaria la candidatura competirien electoralment amb Irene Montero dins l’espai situat a l’esquerra del PSOE.
Les formacions han convocat una nova reunió aquest dilluns, de caràcter més ampli, amb la participació de tots els partits del grup parlamentari i dels ministres de l’espai al govern espanyol. Després de la trobada, preveuen fer una compareixença pública per explicar els pròxims passos del projecte.