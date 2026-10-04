El comportament de la parella de Juanpere que va sorprende els Mossos: «Deia coses estranyíssimes»

El cas de la mort de l'arquitecte Josep Juanpere continua envoltat d'incògnites mentre la investigació continua avançant i es revelen noves informacions. El focus està posat en la seva parella, Belén López, que va pagar una fiança de 80.000 euros per eludir la presó provisional acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní. Segons ha explicat Mayka Navarro a El Suplement de Catalunya Ràdio, el comportament de la dona després de la mort de l'home va "estranyar" els Mossos.
"Josep Juanpere bromejava que la seva parella parlava amb esperits i feia servir la ouija", ha confirmat la periodista sobre les creences espiritistes de l'acusada i ha afegit que és una informació que els agents ja coneixien. Aquest fet, segons la defensa de López, podria haver provocat una mirada esbiaixada sobre ella durant la investigació. L'actitud de la dona va cridar l'atenció de la policia.
Quan els Mossos van arribar al domicili junt amb els serveis mèdics es van trobar que la dona de l'arquitecte "no els deixava passar" assegurant que ella estava bé i que "millor que no passessin", explica la periodista al programa. Quan eren a dins l'habitació, es van trobar amb què López va començar a dir frases estranyes: "Si estàs, estàs, si no estàs, no estàs", repetia la parella de l'arquitecte, que hauria convidat els presents a resar per Juanpere, una actitud que va cridar l'atenció dels sanitaris, dels Mossos i del nebot de l'arquitecte, que havia acudit a la casa en veure que no donava senyals de vida.
No va trucar al 112
Un altre dels comportaments que va estranyar els Mossos va ser el fet que López no truqués al 112, com va explicar el nebot de l'arquitecte a la policia, qui va arribar abans que els agents a casa del seu oncle i es va trobar a Belén López en una de les habitacions, molt nerviosa, tot assegurant que estava intentant ressuscitar l'arquitecte. Va ser l'actitud de la dona la que va portar els Mossos a obrir una investigació fa nou mesos per intentar esclarir com i per què va morir Josep Juanpere. La defensa, però, atribueix aquest comportament a l’estat de xoc emocional que patia en aquell moment.
Què diu l'autòpsia de la mort?
Com explica Navarro, la primera autòpsia del cos de Juanpere va determinar que havia mort d’un infart -fet que al·lega la defensa- perquè patia una malaltia cardíaca que també havia afectat el seu pare, que va morir per la mateixa causa. Però les causes de la mort continuen sota investigació, ja que quan van arribar els serveis d’emergències, els sanitaris van trobar el cos de Joan Pérez fred, fet que apuntaria que feia diverses hores que havia mort. Tanmateix, una segona autòpsia va detectar lesions internes al coll, fet que la defensa sosté que s'explica pel cop que Juanpere hauria patit contra el radiador.