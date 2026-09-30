«Ell no es volia casar»: el jutge constata la relació «tensa» entre Juanpere i la seva parella

"Em volia casar amb ell, però no volia casar-se". Aquesta és una de les frases que va dir la parella de Josep Juanpere, l'arquitecte barceloní mort a Baqueira el dia de Sant Esteve, i que evidencien que la relació sentimental que mantenien era tensa, tal com recull la interlocutòria judicial que ha avançat El País. Les notes del jutge apunten que, d'acord amb diversos testimonis, la relació de Juanpere i la seva parella, Belén López, a qui ara investiguen per esclarir si va tenir alguna cosa a veure amb la mort de l'arquitecte, no passaven pel seu millor moment des de l'estiu. De fet, la defineixen com a "certament tensa".
En la interlocutòria, el jutge no apunta noves dades per acreditar aquesta relació tensa a la qual es refereixen els testimonis, però sí que posa especial èmfasi en la frase sobre el matrimoni propiciada per la parella en el moment en què van arribar els serveis sanitaris. Qui va trucar a emergències, però, no va ser la parella, sinó que va ser el nebot de Juanpere, que en arribar a casa i accedir dins l'habitació se'l va trobar estès a terra.
Un altre dels indicis que pren el jutge per a acusar la parella de Juanpere són “una sèrie de ferides compatibles amb l'ús de força externa” a l'ample de tot el coll, que consten en l'informe forense. Aquestes marques en el coll són objecte d'una al·legació de la defensa de López, que manté que, segons l'atestat, podrien ser "focus hemorràgics en el bloc cervical i hemorràgia aguda focal de la musculatura lateral cervical dreta" i estar directament vinculats amb un cop que es va donar al cap amb un radiador mentre sopaven el dia de Nadal, i no amb un possible escanyament.
La declaració del nebot de Juanpere
La interlocutòria del jutge també fa referència a les declaracions del nebot, que es va trobar amb el cadàver, als Mossos d'Esquadra. Segons el relat del nebot davant la policia catalana, quan va poder accedir a l'apartament, la parella del difunt exclamava: "Si ets aquí estaràs, si no no estàs". Va ser quan va accedir a l'habitació, la qual cosa la dona va intentar impedir, que es va trobar el cos del seu oncle “tombat a terra, sense aparents símptomes de vida”, tal com relata la interlocutòria judicial.
Una de les hipòtesis amb què els Mossos treballen és que hi podria haver hagut asfíxia. Aquest és un dels motius pels quals la policia catalana ha detingut la dona. Això, sumat a la seva manera d'actuar el dia que el nebot va trobar el cos sense vida del seu oncle a Baqueira amb la dona al costat, han portat a assenyalar López Granados com a sospitosa de l'homicidi de Juanpere.